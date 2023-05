OL : le PSG félicite Jean-Michel Aulas pour son parcours

Arrivé au sommet du football français au début des années 2010, peu après le long règne de l'OL, le PSG a publié un message sur ses réseaux sociaux pour féliciter le travail de Jean-Michel Aulas.

Si la plupart des clubs français se sont montrés discret suite à l'annonce du retrait de Jean-Michel Aulas à la présidence de l'Olympique lyonnais, un seul a publié un message pour rendre hommage à l'homme de 74 ans. C'est le Paris Saint-Germain de Nasser Al Khelaïfi qui, à travers un tweet, a souhaité dire au revoir à l'un des plus grands dirigeants du football français. "Cher Jean-Michel Aulas. L’adversité n’empêche pas le respect. Bravo pour ces 36 années intenses qui nous ont tous aidé à grandir", a déclaré le PSG via Twitter.

Souvent opposés, mais avec respect

Durant plus d'une dizaine d'années, Aulas a fait front face aux Parisiens, accusant ces derniers de dérégler le championnat et de n'avoir aucune notion de la concurrence. C'est sur le plateau de Tant qu'il y aura des gones, qu'il en avait fait part en 2018. Néanmoins, les travaux de l'ancien patron rhodanien pour le football français, à la fois masculin et féminin, forcent le respect de la formation de la capitale, ce qui lui vaut un dernier remerciement.