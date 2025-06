On ne sait encore pas si l'OL pourra investir sur le mercato cet été. Ce qu'il avait largement fait en 2024, lorsqu'il a réalisé ses trois plus gros achats.

En un an, l'OL pourrait passer d'investissements massifs à rien, ou presque. En effet, en attendant de connaître la décision de la DNCG fin juin, le club n'a rien déboursé sur le mercato hivernal. Seule recrue autorisée par l'instant régulatrice, Thiago Almada, en prêt depuis Botafogo.

Les affaires avec Nottingham Forest

Une dynamique bien différente de 2024, lorsque l'Olympique lyonnais avait aligné les millions. On constate d'ailleurs que les trois achats les plus importants de l'histoire de la formation rhodanienne remontent à l'an passé. Les deux premiers proviennent de la même équipe, à savoir Nottingham Forest. Il s'agit de d'Orel Mangala (35 millions d’euros pour le prêt plus l'option) et de Moussa Niakhaté (31,9 millions d'euros). Le symbole des mouvements entre John Textor et Evangelos Marinakis, les deux présidents de ces institutions.

Derrière, nous retrouvons un autre mouvement "made in Textor". Ernest Nuamah, qu'avait acquis Molenbeek, pour le prêter dans la foulée à l'OL, est arrivé définitivement contre 28,5 M€.

2019, l'autre année dépensière sur le mercato

Autre année faste et active pour les Rhodaniens, 2019. Voilà six ans, ils ont acheté lors du même été Jeff Reine-Adélaïde (25 M€ + 2,5 M€ de bonus) et Joachim Andersen (24 M€ + 6). Un top 5 dont on ne peut pas dire qu'il ait, pour l'instant, marqué les esprits du côté lyonnais.

Au contraire de la sixième recrue la plus chère, qui n'est autre que Lisandro Lopez, venue pour 24 millions d'euros en 2009. Derrière lui, nous retrouvons trois footballeurs ayant coûté 22 millions d'euros, à savoir Thiago Mendes (2019), Moussa Dembélé (2018) et Yoann Gourcuff (2010). Mais le Brésilien peut être considéré comme le septième dans la hiérarchie, puisque des incentives furent ajoutés à l'opération (4,5 M€).

Deux compatriotes, et eux aussi milieux de terrain, se situent derrière l'ex-Lillois. Pour le duo Lucas Paquetá - Bruno Guimarães, les septuples champions de France ont dépensé 40 millions d'euros en 2020, 20 millions d'euros pour chacun.

Le top 10 des plus gros achats de l'OL :