Mercato : Mangala devient la recrue la plus chère de l’OL

Entre son prêt payant et l’option d’achat levée mardi, Orel Mangala a coûté près de 35 millions d’euros à l’OL. Le montant de ce transfert propulse le Belge tout en haut du classement des joueurs les plus chers du club lyonnais.

Le montant allait déjà faire grincer quelques dents et ce ne sont pas les trois millions d’euros supplémentaires par rapport à ce qui était prévu sur la note hivernale qui vont faire passer la pilule plus facilement. Il a certes été handicapé par une blessure qui l’a freiné dans son élan, mais voir l’OL dépenser plus de trente millions d’euros pour Orel Mangala fait hérisser le poil de plus d’un supporter lyonnais. Avec un Euro terminé prématurément lundi contre les Bleus, le Belge devrait pouvoir réaliser une bonne partie de la préparation estivale et ainsi pouvoir se remettre en jambes pour prouver qu’il peut être un élément important du dispositif de Pierre Sage. Quoi qu’il en soit, depuis mardi soir, c’est avant tout son transfert qui fait parler plus que ses prestations individuelles.

Niakhaté ne devrait pas le supplanter

Après avoir payé 11,7 millions d’euros l’hiver dernier pour faire venir Mangala en prêt, l’OL a choisi de lever l’option d’achat du Diable Rouge. Désormais lié à la formation rhodanienne jusqu’en juin 2028, Orel Mangala a finalement coûté la modique somme de 35 millions d’euros, comme nous l'a-t-on précisé au club, le 23 millions d'euros correspondant à l'option. Il devient le premier joueur à franchir cette barre symbolique de la trentaine (hors bonus). Cela le propulse directement tout en haut de la pyramide puisqu’il devient, du même coup, le joueur le plus cher de l’histoire de l’OL. Est-ce que ce costume va le suivre pendant longtemps ? Il se pourrait bien, car Moussa Niakhaté, future recrue estivale également en provenance de Nottingham Forest, est annoncé à l’OL contre un chèque de 31 millions d’euros.