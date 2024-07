Euro terminé pour Mangala (OL) et la Belgique

Battue par la France, la Belgique a échoué en 8es de finale de l'Euro. Pour Orel Mangala, c'est maintenant l'heure des vacances.

Bis repetita. Lundi, la France et la Belgique se retrouvaient en 8e de finale de l'Euro, six ans après la demi-finale de la Coupe du monde 2018 et trois ans après la finale de la Ligue des nations. Et comme lors de ces deux échéances importantes, les Belges ont chuté face aux joueurs de Didier Deschamps. La rencontre ne fut pas un sommet de football, comme on pouvait l'imaginer au vu du parcours des deux nations jusqu'ici. Les Bleus ont simplement montré un peu plus d'envie offensivement et ont été récompensés en fin de match.

Encore une fois inefficaces, les Français ont confisqué le ballon et multiplié les frappes (19) sans trouver le cadre (2). Ils s'en sont alors remis à Randal Kolo Muani. Trouvé dans la surface par N'Golo Kanté, l'attaquant remplaçant au coup d'envoi a vu sa tentative déviée dans le but par Jan Vertonghen à la 85e minute. Une action qui suffit au bonheur des champions du monde 2018 puisqu'elle leur permet de passer en quarts de finale.

Fin du premier tournoi international pour Mangala

Kylian Mbappé et ses coéquipiers défieront le Portugal vendredi 5 juillet pour une place dans le dernier carré du tournoi européen. Pour les Belges, c'est une nouvelle déception dans une grande compétition internationale, même s'ils n'ont rien montré pour faire mieux que cela. Orel Mangala est entré en jeu à la 63e minute à la place de Loïs Openda. Dans l'entrejeu, le milieu, qui devrait revenir à l'OL, a plutôt affiché un beau visage, notamment à la récupération. Il a permis aux Diables Rouges de très légèrement mieux contrôler le ballon, avec un Kevin De Bruyne plus haut sur le terrain.

Mais cette entrée en jeu n'a pas débouché sur un but de la Belgique. Une triste 19e sélection pour le footballeur de 26 ans. Pour son premier Euro avec son équipe nationale, il a disputé les quatre affiches, débutant seulement la première rencontre face à la Slovaquie comme titulaire (0-1). Désormais, le voilà en vacances. Il devrait profiter de ces semaines de repos pour officialiser son départ de Nottingham Forest et surtout sa prochaine destination. Ce sera sûrement l'Olympique lyonnais, mais y restera-t-il au-delà de l'été ?