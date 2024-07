OL : une 3e recrue pour le staff de Pierre Sage ?

En plus des Portugais Jorge Maciel et Rui Lemos, Pierre Sage devrait s'entourer d'une 3e personne supplémentaire pour son staff. Il s'agirait de Denis Valour, préparateur reconnu en France.

Le groupe lyonnais aura plusieurs nouveaux arrivés à intégrer cet été. Cela vaut pour les joueurs, mais aussi pour le staff. Avec les départs de Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca à Lille pour rejoindre Bruno Genesio, l'OL devait renforcer son encadrement technique. Afin de remplacer ces deux hommes, les Portugais Jorge Maciel (adjoint) et Rui Lemos (ex-Braga, préparateur physique) vont s'engager aux côtés de Pierre Sage, mais ils devraient ne pas être les seuls.

Selon les informations de L'Equipe, un troisième homme viendrait compléter l'équipe sur le banc rhodanien. Denis Valour, préparateur expérimenté en Ligue 1 et en Ligue 2 (58 ans) pourrait rejoindre les septuples champions de France (2002-2008). Originaire de la Drôme, il connaît parfaitement la région. Cet ancien footballeur professionnel a notamment évolué à Valence, en D2, entre 1985 et 1999.

Un spécialiste de la périodisation tactique

Il a ensuite entamé son parcours d'entraîneur au sein de ce même club en prenant en charge la préformation, avant de devenir adjoint en National et en Deuxième Division. Passé ensuite par Toulouse, RC Lens, Créteil (N2) et Auxerre, il dispose d'un CV très rempli avec différents postes occupés. Au TFC, Denis Valour a profité de sa collaboration avec Alain Cazanova pour se spécialiser dans le domaine de la périodisation tactique. Un sujet qui parle forcément à Pierre Sage et qui a dû participer à sa venue.