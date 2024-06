Le mercato estival s’annonce mouvementé, aussi bien dans l’effectif que dans le staff lyonnais. Pierre Sage et l’OL auraient choisi de nouvelles personnes pour intégrer le club prochainement.

Avec les départs de Jérémie Bréchet et d’Antonin Da Fonseca au LOSC de Bruno Genesio, Pierre Sage se retrouve délesté d'un adjoint et d'un préparateur physique pour son staff. Face à cette situation, le nouvel entraîneur de l’Olympique lyonnais voudrait deux nouveaux hommes. D’après RMC Sport, le tacticien de 45 ans se serait accordé avec son club pour recruter Jorge Maciel. L’ancien coach de Valenciennes débarquerait en tant qu’adjoint. De plus, un nouveau préparateur physique pourrait poser ses valises dans le Rhône, en la personne de Rui Lemos. Mais rien n'est encore totalement bouclé, selon nos informations.

Des choix effectués en coopération.

Pierre Sage ferait entièrement confiance à Jorge Maciel. Passé par le LOSC et le FC Nantes, l'homme de 38 ans a de l'expérience en Ligue 1. Ainsi, le natif de Barcelos (Portugal) aurait été validé par l’entraîneur et le club rhodanien. En effet, la volonté de restructurer l'encadrement technique de l’OL serait partagée aussi bien par les dirigeants que par l’ancien membre du Red Star. D’ailleurs, d'après le média national, le récent 6e de Ligue 1 aimerait internationaliser son staff, et l’arrivée de deux Portugais pourrait bien marquer le début du processus.

Si la nouvelle se confirme, le staff de l'Olympique lyonnais serait de fait au complet, du moins au même niveau que celui de la saison passée. Rappelons d'ailleurs que l'entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre, est sous contrat jusqu'en 2026, comme nous le révélions ce jeudi. Il faudra néanmoins attendre la confirmation de tout cela, qui arrivera en même temps que l'officialisation de la prolongation de Pierre Sage. Ce qui ne devrait arriver dans les jours à venir.