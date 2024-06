L'OL affrontera le Torino à Bourgoin-Jallieu le 31 juillet

Le 3e match de préparation pour l'OL le verra affronter le Torino. Une affiche qui se jouera à Bourgoin-Jallieu, dans le stade Pierre-Rajon.

Tout n'est pas encore bouclé, ou du moins annoncé, mais petit à petit, on devine le contour de la préparation lyonnaise cet été. On sait déjà que les joueurs non internationaux ont rendez-vous le vendredi 5 juillet. Un retour marqué par des tests physiques, avant de se relancer dans le grand bain. Pour se mettre en jambe avant la Ligue 1 le 16 août, Pierre Sage et ses troupes joueront plusieurs matchs amicaux, cinq ou six, dont un à Bourgoin-Jallieu, dans le stade Pierre-Rajon.

Ils y affronteront un adversaire d'un bon calibre, en l'occurrence le Torino, comme l'indique Le Progrès, une information que nous confirmons. Neuvième du dernier exercice en Serie A, le club italien compte dans ses rangs des éléments tels que Tameze, milieu passé par Nantes notamment, mais aussi l'avant-centre Zapata, pour ne citer qu'eux. Cette rencontre aura lieu le mercredi 31 juillet. Le duel contre l'équipe menée par Ivan Juric sera vraisemblablement la troisième sortie pour les Rhodaniens après leur reprise.

L'OL renoue avec les matchs à Pierre-Rajon

Ils doivent en effet défier le voisin Chassieu-Décines pour commencer, le 13 juillet, avant un probable départ en stage en Autriche. Sur place, ils devraient être confrontés à une formation locale évoluant dans des divisions inférieures. Le tout sans les joueurs disputant actuellement une compétition internationale avec leur sélection : Orel Mangala, Nicolas Tagliafico, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette.

Rappelons que cette partie à Bourgoin n'est pas une première pour l'OL. En effet, il y avait déjà organisé une affiche amicale face au Dynamo Kiev en 2022, Bourg-Peronnas en 2021 ou encore une opposition contre le Servette Genève en 2019. Contrairement à l'an passé, l'Olympique lyonnais jouera donc bien quelques matchs dans la région pour préparer 2024-2025.