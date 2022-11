Club partenaire de l’OL, le FC Bourgoin-Jallieu est actuellement leader de son groupe en National 3. Néanmoins, Eric Guichard assure que le partenariat n’offre aucune garantie pour attirer un jeune du centre de l’OL.

Malo Gusto ou encore Amine Gouiri. A Bourgoin, les deux internationaux Espoirs français sont des fiertés du FCBJ. Ayant fait leurs premières classes dans l’Isère, les deux joueurs ont ensuite rejoint l’OL pour poursuivre leur formation et connaitre le haut niveau avec le club lyonnais puis à Nice et à Rennes pour l’attaquant. L’axe Bourgoin - Lyon fonctionne bien et a été renforcé par les arrivées d’Armand Garrido et Eric Guichard durant l’intersaison dans le club berjallien. Actuellement leader de National 3, le FCBJ vise la montée en National 2 où il pourrait retrouver la réserve de l’OL si cette dernière ne vient pas à descendre, comme c’est mathématiquement le cas aujourd’hui.

Club partenaire de l’OL depuis dix ans, Bourgoin-Jallieu ne profite malgré tout pas de ses relations pour se renforcer avec des jeunes de l’Académie. Tout sauf une surprise pour l’entraîneur berjallien pour qui l'intérêt sportif n’a pas lieu d’être à l’heure actuelle. "Aujourd’hui, ce n’est pas d’actualité de se faire prêter un jeune de l’OL, a-t-il avoué dans Tant qu'il y aura des Gones. Il faudrait monter d’un ou deux crans pour pouvoir intéresser les jeunes issus de l’Académie. Villefranche, qui est en National, s’est fait prêter Sanchez la saison dernière et ça a été bénéfique pour tout le monde."

L'OL a un droit de regard sur les jeunes du FCBJ

Pourtant, entre une équipe qui n’est pas forcément à la recherche de résultats comme l’OL et une autre qui se doit de gagner chaque week-end pour atteindre les objectifs de montée, les jeunes pousses lyonnaises pourraient encore plus s’aguerrir. Mais, comme l’avait confié le président du club Djemal Kolver à Olympique-et-Lyonnais au moment du match amical entre l’OL et le Dynamo Kiev, ce partenariat entre les deux clubs concerne avant les équipes de jeune, avec notamment un droit de regard du club lyonnais sur certains jeunes joueurs qui pourraient intéresser d’autres centres de formations. Une version confirmée par Eric Guichard. "Les relations avec l’OL se font surtout au niveau des jeunes et des éducateurs avec de vrais échanges et c’est très positif pour un club comme Bourgoin."