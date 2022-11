D1 féminine - OL : Wendie Renard rejoint Lindsey Horan

Grâce à son doublé contre le Paris FC, Wendie Renard a permis à l’OL de signer un 8e succès en championnat. La défenseuse a inscrit ses 3e et 4e but de la saison.

C’est une belle épine du pied qu’elle a en partie enlevée du pied de ses coéquipières. Quelque peu bousculées par le Paris FC, les Fenottes s’en sont comme souvent remises à leur capitaine pour trouver l’énergie nécessaire. Après avoir ouvert la marque à la 17e minute, Wendie Renard a relancé les siennes à vingt minutes de la fin. Mené au score, l’OL a trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer suite à l’égalisation de la Martiniquaise.

Capitaine courage, Renard avait déjà sauvé l’OL de la catastrophe face à Fleury avec un but dans les derniers instants du match. Avec une formation lyonnaise qui mise de plus en plus sur les coups de pied arrêtés, l’internationale française se régale dans les airs. Auteure d’un doublé dimanche, Wendie Renard a désormais inscrit quatre buts dans cette saison de D1 féminine. Elle a déjà doublé son total de la saison dernière et rejoint Lindsey Horan comme meilleure buteuse lyonnaise en championnat.