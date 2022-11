OL - Mercato : le bilan mitigé des joueurs prêtés

Non désirés à l’OL, certains joueurs ont profité de l’été pour tenter de se relancer ailleurs. Au moment de la trêve hivernale, le bilan est plus que mitigé.

On dit souvent que le bonheur est dans le prêt mais à Lyon, ce n’est clairement pas le cas dans cette première partie de saison. Durant l’été, quatre joueurs sous contrat ont préféré faire leurs valises pour tenter de se relancer ou tout simplement engrangé de l’expérience dans d’autres clubs. A l’heure de faire le bilan de mi-saison, les prêts de Yahya Soumaré, Youssouf Koné, Tino Kadewere et Cenk Özkaçar ne sont pas vraiment des réussites.

Avec dix rencontres jouées avec le FBBP 01, le jeune Soumaré est finalement le joueur prêté par l’OL qui a le plus joué. A 22 ans, le natif Vénissieux enchaîne un troisième prêt de suite dans l’Ain après ceux à Dijon et Annecy la saison dernière. Cela se passe d’ailleurs bien mieux que lors du dernier exercice. S’il reste avant tout un remplaçant dans l’esprit d’Alain Pochat, Soumaré vient d’enchaîner trois titularisations de suite avec notamment une passe décisive contre Avranches. Enfin le déclic pour le joueur offensif sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OL ?

237 minutes pour Özkaçar, 45 pour Kadewere

Le déclic, Tino Kadewere espère l’avoir trouvé avec son but en Coupe du Roi juste avant la trêve hivernale. Prêté avec option d’achat à Majorque, l’attaquant n’a pas pu se mettre en évidence depuis. En cause ? Une blessure contractée dès son arrivée sur les Iles Baléares et qui lui a fait manquer presque toute la première partie de saison. Revenu début novembre, il a observé les deux derniers matchs de Liga sur le banc avant de trouver le chemin du but pour sa 1re avec le club majorquin en Coupe du Roi. Avec une nouvelle préparation physique cet hiver, il sera intéressant d’observer la deuxième partie de saison de Kadewere au sein d’un club dans le ventre mou de la Liga (11e) juste derrière le Valence CF de Cenk Özkaçar.

Au contraire du Zimbaween, le défenseur turc n’a pas eu l’excuse de la blessure pour expliquer ses trois petits matchs joués avec le club espagnol. Lui aussi prêté avec option d’achat, Özkaçar est pour le moment cantonné au banc de touche et doit se contenter de miettes. S’il a enchaîné sur trois des quatre derniers matchs, c’est avant tout grâce aux blessures de Mouctar Diakhaby ou Gabriel Paulista. Ce temps de jeu à la hausse lui a malgré tout permis d’honorer deux autres sélections avec la Turquie lors du rassemblement de novembre. A 22 ans,Cenk Özkaçar reste un pari sur l’avenir.

Enfin pour finir, Youssouf Koné a connu un démarrage compliqué avec Ajaccio, ne jouant pas une seule minute lors de ses cinq premiers matchs. Depuis, il enchaine les titularisations mais sera suspendu pour la reprise après trois jaunes en moins de dix matchs. Surtout, il n’arrive toujours pas à se montrer décisif avec aucune passe à son actif sur ses six matchs avec le club corse.