OL : Rayan Cherki faisait "déjà des choses incroyables à 5 ans"

Ancien coach de l’AS Saint-Priest, Eric Guichard a croisé la route de Rayan Cherki au stade Joly. Encore enfant, le joueur de l’OL avait impressionné l’entraîneur san-priot par sa technique précoce.

Pétri de talent, personne ne viendra dire le contraire quand il s’agit de parler de Rayan Cherki. Les qualités techniques du joueur offensif de l’OL ne sont plus à démontrer. Il en a fait étalage dans les catégories de jeunes et même par intermittence chez les pros. Porté aux nues dès ses plus jeunes années, Cherki a vu les attentes être grandes le concernant et a du mal à les confirmer depuis ses débuts professionnels. Il n’a toujours que 19 ans mais l’explosion attendue tarde à venir.

"Il faut qu’il se discipline un peu. Qu’il se dise ‘En quoi puis-je être utile à l’équipe ?' Il fait une bonne rentrée contre Nice, il est à l’origine du penalty. C’est un diamant brut qui a besoin de penser différemment le football sans lui faire perdre ses qualités naturelles qui sont exceptionnelles, a déclaré Eric Guichard sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones lundi. Il ne faut pas le brider mais quelque part, il ne faut pas qu’il oublie que le foot se joue à 11. On a des droits mais aussi des devoirs."

"A 5 ans, on voyait déjà un talent naissant"

Attendu au tournant après sa prolongation de contrat en août dernier, Rayan Cherki va peut-être profiter de la préparation hivernale et de l’apport de Laurent Blanc pour enfin exploser. Tout l’environnement lyonnais se prépare à ces promesses enfin confirmées. Actuel entraîneur du FC Bourgoin-Jallieu, Eric Guichard a surtout passé près d’une décennie du côté de l’AS Saint-Priest. C’est au sein du club san-priot qu’il a découvert le jeune Rayan, venu encourager son frère sous les couleurs sang et or.

"Quand j’étais encore à Saint-Priest, il y avait son frère qui était dans les effectifs. On avait des algecos et j’avais mon bureau et je le voyais arriver avec son ballon sous le bras, s’est remémoré l’entraîneur lyonnais. Il faisait des choses extraordinaires et je sortais du bureau et je lui demandais de faire des trucs et il le faisait. Il devait avoir 5 ans. Son talent était déjà naissant."

Le talent est toujours là, reste désormais à le mettre au service du collectif pour avoir la carrière tant attendue.