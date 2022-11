OL - Coupe du monde 2022 : la longue disette de Karl Toko-Ekambi

Encore discret avec le Cameroun lundi, Karl Toko-Ekambi n’arrive plus à peser sur les matchs. Il ne s’est plus montré décisif depuis le 11 septembre dernier, toutes compétitions confondues.

L’air du Qatar et le maillot camerounais auraient pu lui donner un regain de forme. Malheureusement, les deux premiers matchs du Cameroun ont confirmé ce qui était observé depuis quelques temps à l’OL : Karl Toko-Ekambi est en crise de confiance et la Coupe du monde 2022 n’arrange rien. Titulaire contre la Suisse puis la Serbie, l’ailier camerounais n’a pas réussi à peser sur le jeu des Lions Indomptables. Face aux Suisses, il a même vendangé une occasion qui aurait pu mettre son pays sur les bons rails.

4 buts et une passe début septembre

Ce manque de réalisme devant le but n’est pas nouveau et Toko-Ekambi le traîne comme un boulet depuis quelques mois. En plus d’avoir été relégué dans la hiérarchie des attaquants avec l’arrivée de Laurent Blanc, l’ancien Angevin n’arrive plus à se montrer décisif. Entre l’OL et la sélection, Karl Toko-Ekambi n’a plus réussi d’action décisive depuis le 11 septembre dernier. Il avait réduit le score face à l’AS Monaco, portant à 4 buts et une passe son total en sept rencontres de Ligue 1. Depuis ? Plus rien depuis onze matchs… Les supporters camerounais espèrent que la mire sera de nouveau réglée vendredi face au Brésil, avec à la clé une qualification pour les 8es du Mondial.