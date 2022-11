OL : Tetê et Toko-Ekambi ont pâti de l’arrivée de Blanc

En arrivant sur le banc de l’OL, Laurent Blanc a revu le schéma tactique face à l’urgence de points. Indiscutables sous Peter Bosz, Tetê et Karl Toko-Ekambi ont été les principaux perdants de ce changement.

Il y avait les des joueurs que l'on pensait attachés à leur poste et un changement est venu tout remettre en cause. Sous Peter Bosz, le début de saison de l’OL était plutôt prévisible. L’entraîneur néerlandais avait d’ailleurs annoncé la couleur dès l’intersaison. Malgré un effectif pléthorique, il avait rapidement trouvé son onze qu’il ajustait au grès des blessures et absences. Les totems d’immunités avaient presque été distribués en pagaille et les rotations peu nombreuses. Sous Laurent Blanc, le constat peut être le même avec une base solide sur laquelle s’est appuyée l’entraîneur français. Face à l’urgence de points, le choix est compréhensible ce qui ne veut pas dire que des changements n’ont pas été opérés, bien au contraire.

Avec l’arrivée de Blanc et le passage en 3-5-2, les cartes ont été redistribuées, faisant le bonheur des uns et le malheur des autres. Dans ce domaine, Tetê et Karl Toko-Ekambi ont été les grands perdants de ce changement de coach. Qui a le plus perdu ? Les chiffres laisseraient penser au Brésilien mais ce dernier est avant tout "victime du système" comme l'a déclaré le coach lyonnais. C’est son profil qui fait qu’il joue bien moins qu’avant. Avec seulement 96 minutes en 5 matchs contre 784 sous Bosz, le différentiel est énorme. Mais finalement, n’est-ce pas Toko-Ekambi le grand perdant ? Avec 177 minutes jouées avec Blanc, l’international camerounais n’a pas vraiment l’excuse du profil puisqu’il peut évoluer en pointe. Mais le choix du Cévenol d’avoir Lacazette et Dembélé sur le terrain l’a donc poussé à un rôle de joker.

"Blanc ne veut plus de joueurs ailiers qui reviennent sur leur bon pied. Quand tu as Dembélé et Lacazette dans la surface, il faut apporter des centres et des ballons devant le but adverse, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Dès que Toko-Ekambi a été enlevé de l’aile gauche, Tagliafico a eu la possibilité de dédoubler, de centrer et de faire des passes décisives. On a apporté ce ballon dans la surface. Il faut apporter de la surprise et avec Tetê et Toko, l’OL était ultra-prévisible."

Après une embellie lors des premiers matchs, l’OL n’a pas éliminé tous ses maux et ce côté prévisible est rapidement revu à la surface malgré le changement de joueurs, de système et de coach. A Laurent Blanc de trouver désormais la bonne formule durant l’hiver et pourquoi pas redistribuer de nouveau les cartes.