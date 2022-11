Un Lacazette décisif, mais cela ne suffit pas à l’OL

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

De retour à l’OL depuis 5 mois désormais, Alexandre Lacazette est le meilleur buteur du club après 15 journées. Malgré cet aspect décisif, son équipe ne se porte pas mieux sur le terrain.

Lors de l’annonce de son retour, il existait peu de doutes à son sujet. Après cinq années de l’autre côté de la Manche à Arsenal, Alexandre Lacazette est revenu à l’OL officiellement le 9 juin dernier. Un recrutement dont se satisfaisait grandement l’état-major rhodanien, d’autant plus qu’il attirait également Corentin Tolisso, un autre enfant du pays, quelques semaines plus tard. Avec l’ancien Gunner et l’ex-Bavarois, le club venait de gagner en expérience et, dans le même temps, de s’acheter une “paix sociale” après une saison 2021-2022 très difficile.

Cinq mois plus tard, l’Olympique lyonnais n’a pas avancé d’un iota. Toujours 8e de Ligue 1, il s’est séparé en cours de route de Peter Bosz, qui a laissé sa place sur le banc à Laurent Blanc en octobre. S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan exhaustif des premiers matchs sous la direction du Cévenol, il ne l’est pas en revanche pour faire celui d’Alexandre Lacazette.

Les bonnes statistiques de Lacazette

Statistiquement déjà. Sans grande surprise au vu de son temps de jeu et de ses qualités, il est, et d’assez loin, le meilleur buteur de son équipe avec 9 réalisations. Il est aussi le meilleur passeur grâce à ses 3 offrandes, à égalité avec Rayan Cherki. Depuis l’arrivée de Blanc, l’avant-centre a d’ailleurs augmenté grandement son rendement puisqu’il a permis à l’OL de récolter 6 de ses 7 points acquis sur les 5 dernières journées. “Lorsque tu as son statut de capitaine, leader, de joueur décisif, je pense qu’il a rempli son rôle, estime l’ancien attaquant rhodanien Sylvain Idangar. Après, il y a eu pas mal de changements, notamment au milieu de terrain. Ce renouveau est plus difficile par rapport aux automatismes. Lorsqu’ils auront eu le temps de travailler, je me dis que ça ira mieux dans le jeu. Les éléments offensifs seront encore plus décisifs.”

Si d'un point de vue statistique, tout va bien pour Alexandre Lacazette, ce n’est pas le cas lorsqu’on regarde les rencontres de l’Olympique lyonnais. Hormis face aux oppositions plus faibles en début de championnat, puis contre Rennes (3-2) et Montpellier (1-2), le joueur de 31 ans a du mal à créer du liant avec ses partenaires. Cela a fonctionné par séquences, surtout avec Houssem Aouar, Tetê et Moussa Dembélé, mais pour le reste, on remarque qu’il peine à combiner de manière régulière avec ses coéquipiers. “Je suis satisfait de ses débuts, après, s’il avait à ses côtés des garçons de meilleure qualité, il aurait pu être meilleur. Son entente avec Lucas Paquetá était bonne et ça aurait pu faire mal cette année. Malheureusement, il est parti, regrette Idangar. Lorsque tu l’associes à des éléments d'un niveau technique au-dessus de la moyenne, forcément, il sera plus performant dans le jeu. On le voit plus.”

Un manque de liant entre lui et les milieux de terrain

Avec le Brésilien, ils n’auront disputé que deux matchs ensemble, avant que ce dernier ne rejoigne la Premier League et West Ham. Ce départ a considérablement affaibli l’aspect créatif de l’équipe, un déficit dont pâtit le capitaine de l’OL. Les performances des milieux offensifs, Romain Faivre, Jeff Reine-Adélaïde et Aouar en particulier, sont insuffisantes pour pallier ces carences. Une perte qui a fait du mal à la formation rhodanienne comme on a pu le constater lors de cette première partie de l’exercice 2022-2023. Encore plus pour Lacazette, un footballeur cherchant à jouer avec les autres, à redoubler les passes, pour déstabiliser les défenses. On l'a néanmoins vu moins à l'aise techniquement à plusieurs reprises récemment.

C’est pour le voir moins esseulé, mais aussi pour associer deux buteurs nés, que Laurent Blanc a choisi à son arrivée de poursuivre les travaux de Peter Bosz en positionnant Dembélé et Lacazette à la pointe de l’attaque. Cela a fonctionné par instants, mais il a ensuite revu ses plans lors de la réception de Nice (1-1) en lançant Karl Toko-Ekambi, ce qui n’a pas eu l’effet escompté. “Qu’il soit seul ou à deux, Alex marquera toujours. Maintenant, il faut savoir si le coach va continuer avec deux attaquants, si ceux-ci peuvent trouver des automatismes et s'ils peuvent être performants. C’est ça l’interrogation, note Sylvain Idangar. Les deux joueurs doivent chercher à jouer ensemble et pour l’instant, il y a des choses à améliorer.”

Pour Alexandre Lacazette comme pour l’OL, le chantier s’annonce colossal durant la trêve. Ils ont du 25 novembre au 28 décembre, date du retour de la Ligue 1, pour trouver des solutions. Le salut de l’Olympique lyonnais passera entre autres par là.