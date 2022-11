OL : Tetê est "malheureusement victime du système"

Avec seulement cinq minutes depuis l’arrivée de Laurent Blanc, Tetê a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil. Un choix que l’entraîneur de l’OL a expliqué en conférence de presse.

Sa situation interpelle en Premier League mais aussi dans l’environnement lyonnais. A son avantage statistiquement depuis son arrivée à l’OL, Tetê ne joue plus depuis trois semaines. Indiscutable sous Peter Bosz, l’ailier ne l’est plus du tout sous Laurent Blanc. Sur les trois matchs depuis l’arrivée du Cévenol, le Brésilien n’a joué que cinq minutes lors du premier déplacement à Rennes. Contre Montpellier et Lille, Tetê est resté sur le banc. Un renversement de situation que Blanc a expliqué vendredi en conférence et dont il s’est presque excusé.

"Tetê est vraiment victime du système. C’est un garçon qui marque des buts, qui est intéressant mais dans un certain système de jeu. Ce n’est pas celui que j’utilise actuellement. C’est dommage, a regretté le technicien. Je peux l’utiliser comme j’ai utilisé certains entrants. A la trêve, on aura un petit de temps pour réfléchir mais il est vraiment victime du système. C’est un très bon gars et on voit qu’il a des qualités d’attaquant pur à droite. Il est dans les meilleures conditions dans un schéma où il revient sur son pied gauche. C’est difficile dans un autre mais ça va venir."

A écouter Laurent Blanc, ce ne sera quoi qu’il arrive pas pour tout de suite et encore moins pour Marseille. L’entraîneur de l’OL a laissé sous entendre que le 3-5-2 devrait être reconduit. Tetê va devoir faire preuve d’un peu de patience mais il est au moins fixé sur les raisons de sa mauvaise passe et d'un renouveau qui devrait arriver pendant la trêve.