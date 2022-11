Malgré deux victoires de suite, Laurent Blanc n'est pas du genre à s'enflammer. A deux jours de l'Olympico, le coach de l'OL se satisfait de la dynamique de ses joueurs mais assure que tout n'est pas encore parfait surtout dans le contexte marseillais qui arrive.

Les absents pour Marseille

"Le groupe va bien et a très bien travaillé cette semaine. Il n’y a pas de suspendu à l’inverse du dernier match. Il y a encore un jour d’entraînement samedi mais on a pu travailler ce qu’on voulait. On ira dimanche à Marseille."

La 2e mi-temps contre Lille

"Elle a confirmé certaines choses. Ca n’a pas été une surprise que Lille soit meilleur dans le domaine athlétique. Lille a été meilleur dans tous les domaines en première mi-temps. On sait qu’on a des difficultés là-dessus. Quand une équipe nous propose ce genre de bataille, on n’est pas assez armé et il faut répondre par autre chose. Marseille est aussi une équipe physique, il faut voir leur match contre Lens. On est en déficit sur ce point-là mais on ne va pas toujours le ressasser. Un match à l’extérieur est toujours compliqué, encore plus à Marseille."

Le top 5 à un point en cas de victoire

"Laissez jouer les matchs. L’enjeu on le connait et je vous répondrai la semaine prochaine. Il faut aller à Marseille avec de l’ambition. Je le répète souvent et il faut prendre des points avant la Coupe du monde. Mais il faudra en prendre en deuxième partie de saison parce que le nombre de points est insuffisant dans cette première partie. On en est là et n’allons pas trop vite."

L’OM qui craque en fin de match

"L’athlétique est souvent relié à la commande qu’est la tête. Je ne suis pas là pour parler de Marseille mais vu leur production, ils sont en malchance totale au niveau des résultats depuis six matchs. Ils ont fait un très beau match contre le PSG, ils ont fait du jeu. Ils perdent à domicile contre Lens alors qu’ils peuvent gagner 4-0 à la mi-temps. Ils sont dans une période délicate comme nous puisqu’on n’a pas fait ce qu’il fallait depuis le début de la saison."

2e clean-sheet de la saison

"C’est une satisfaction du match contre Lille. Ils ont eu des occasions mais à la fin ça fait 1-0. On prend et à renouveler si on peut. Des buts, on en marquera."

Vers un changement tactique ?

"Je ne suis pas parti avec un système, j’essaye de parer au plus pressé depuis le début. Il fallait le faire contre Lille parce que le désavantage était trop important au milieu. On n’avait pas la maitrise. On a joué dans un certain système mais j’attends avec impatience la deuxième partie où on pourra travailler une manière de jouer qui nous ressemblera. Aujourd’hui, on cherche des points."

A 5 ou à 4 derrière ?

"Diomandé a combien de matchs en Ligue 1 ? Tu as une solution de plus si tu joues à trois. A nous d’essayer de trouver le bon équilibre, de s’adapter un peu à l’adversaire. Marseille ne va pas changer sa manière de jouer. A nous de monter une équipe à 5 ou à 4 derrière mais qui soit solide. Ils vont vouloir nous prendre à la gorge dès le début du match. Ils le font souvent et plutôt très bien mais un match dure 90 minutes. Dans cette période, il faut répondre présent."

Les différence entre le début de saison et maintenant

"C’est un tout. Quand tu n’es pas dans une bonne période, tu n’as pas de bons résultats, il y a des choses qui deviennent compliquées. S’ils avaient tout bien fait, je ne serais pas là. Il y a eu des manques, à nous de les travailler. On a un effectif qui est plutôt offensif que défensif. On a des joueurs derrière mais des jeunes joueurs. On a un laps de temps et de travail pour tout comprendre et s’améliorer. A Lyon, les jeunes progressent très vite parce qu’ils jouent. Quand tu joues en pros, il faut progresser vite, il faut être performant de suite."

L'apport de Boateng

"C’est un joueur qui a de l’expérience par rapport aux autres. Il a connu beaucoup de chose dans sa carrière. Les autres n’ont pas connu ça et j’espère qu’ils le connaitront. Il doit aussi se préparer individuellement et c’est compliqué. (Son procès) C’est une situation complexe pour lui, pour nous, pour le club. Laissons les choses passer et on verra par la suite."

L'OM ou l'OL sous pression ?

"Les deux. Eux ils reçoivent, il faut qu’ils gagnent impérativement avec une série négative mais on ne peut pas dire que Lyon est sur une superbe série non plus. Les deux clubs ont l’obligation de faire un gros match mais surtout un bon résultat."

Les avancées depuis trois semaines

"Il y a du mieux au niveau communication, au niveau échange. Je sens qu’il y a des gens qui ont envie de prendre part à ce début d’histoire. Pour qu’il y ait une histoire, il faut des joueurs, un entraîneur, un staff et pour que ça marche bien il faut des résultats. On est dans cette recherche là."

La peur d'un excès de confiance ?

"Croyez-moi pour avoir un excès de confiance vu d’où on arrive, ce serait très rapide. Ou alors il y a des gens qui perdent la confiance et qui la retrouvent à une rapidité. Il faut un peu plus de temps pour retrouver toute la confiance. Ca peut être un geste, un but, un tacle. Il y a un élément déclencheur et ça peut être plein de choses. Pour que tout le monde soit en total confiance sur le même moment, ça va prendre du temps."