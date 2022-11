OL : Jérôme Boateng a été condamné en appel mais évite la prison

Jérôme Boateng (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour le troisième jour de son procès en appel, Jérôme Boateng a vu les réquisitions du parquet pour une peine de prison avec sursis ne pas être retenue. Néanmoins, le défenseur de l’OL a été condamné à 1,2 million d’euros d’amende.

On préférerait parler de l’OL pour le sportif plutôt que l’extra mais le cas Jérôme Boateng a malgré tout une incidence sur le club. Si ce dernier se refuse à des commentaires le temps de la procédure judiciaire, le procès du défenseur allemand est suivi avec attention. De nouveau autorisé à se rendre à Munich pour une audience mercredi et a loupé la séance d'entraînement, Boateng a vu le tribunal régional de Munich lui infliger une amende de 1,2 million d’euros pour des violences conjugales sur son ex-compagne et mère de ses deux enfants.

Si la procureure avait réclamé une peine de prison avec sursis plus 1,5 million d’euros d’amende, Jérôme Boateng a vu les juges ne lui infliger qu’une simple amende, 600 000€ en dessous de la première qui lui avait été infligée en septembre 2021 avant qu’il ne fasse appel. Néanmoins, le procès ne devrait pas être fini puisque le champion du monde 2014 clame toujours son innocence et un nouveau recours est possible devant un tribunal fédéral, qui correspond à notre Cour de cassation.