Anthony Lopes, 4e joueur le plus victorieux à l’OL

Encore décisif face à Lille, Anthony Lopes a soufflé ses dix années au plus haut niveau lundi. Avec la victoire face au LOSC, le gardien de l’OL est devenu le 4e joueur le plus victorieux dans l’histoire du club.

Il assure "ne faire que (son) travail". Pourtant, dimanche contre Lille, Anthony Lopes a une nouvelle fois été décisif et a rendu de fiers services à l’OL. S’il a été tout heureux de voir le lob de Jonathan David s’écraser sur sa barre, le gardien lyonnais n’a eu besoin de personne pour sortir un superbe arrêt sur une frappe à bout portant d’Angel Gomes. Quand Alexandre Lacazette a délivré le Parc OL à un quart d’heure de la fin, Lopes a lui maintenu à flot ses coéquipiers pour une telle issue favorable.

Satisfait de ces deux victoires de suite en championnat après la rencontre, Anthony Lopes continue de grimper les échelons dans certains classements historiques de l’OL. Avec le succès à Lille, l’international portugais a porté à 219 son total de victoires toutes compétitions confondues. Un chiffre qui lui permet de dépasser Serge Chiesa et de devenir le 4e joueur le plus victorieux de l’histoire lyonnaise. Il a désormais l’objectif d’en gagner dix autres cette saison afin de supplanter Sidney Govou (228) et Anthony Réveillère (229). Le record est toujours détenu par Grégory Coupet (295) mais il va falloir patienter un peu avant de voir l’élève dépasser le maitre. Après dix ans à l'OL, Lopes échangerait sûrement toutes ses victoires contre un premier titre.