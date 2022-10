OL : "Beaucoup de personnes ont pris conscience de la situation", assure Lopes

Dominé, l'OL a trouvé les ressources mentales pour ne pas couler et surtout faire la différence face à Lille (1-0). Un changement radical dans les mentalités lyonnaises qui porte le marque de Laurent Blanc selon Anthony Lopes.

Deuxième victoire en deux matchs

"Ca fait deux de suite dans la douleur mais on les prend parce que ça fait trois points à la fin. Il faut surtout souligner le sursaut d’orgueil qu’on a eu à la pause et repartir du bon pied durant la deuxième. On n’a pratiquement pas existé en première, on a été mis en difficulté, ils ont eu beaucoup le ballon. Il fallait revenir avec de meilleures intentions et d’aller marquer ce but."

Le discours à la pause de Blanc

"Le coach nous dit de garder confiance car on tombe contre une équipe de Lille qui est en pleine bourre et qui fait du jeu. On n’a pas su répondre présent dans cette première période mais j’ai envie de souligner la force de caractère du groupe pour aller chercher ces trois points parce qu’on en a besoin. Le coach le souligne tous les jours et le fait de gagner dans la douleur ou non, peu importe, il faut les trois points à la fin."

L'apport du coach depuis 3 semaines

"Son discours a beaucoup fait. Il arrive totalement frais et remet tout le monde d’aplomb mentalement ça a été un gros travail de sa part. Il a trouvé les mots qu’il fallait pour remettre tout le monde dans le droit chemin. On aurait aimé faire 9 sur 9, on fait 6 sur 9, c’est plutôt correct sur ces trois matchs. On sait qu’on doit aller chercher des points à l’extérieur et le match de Marseille sera ultra important."

Son arrêt décisif à l'heure de jeu

"Il est bien (sourires). On a pas mal travaillé ces tirs durant les entraînements, j’étais prêt. On me demande d’être décisif et j’ai réussi à l’être et il faut que ça continue. Mais il faut mettre en avant le groupe. Ce sont des détails qui ont certes de l’importance mais c’est mon boulot."

La tête déjà à Marseille ?

"On va bien se reposer parce qu’on a bien couru ce dimanche. Il faudra bien préparer ce match mais comme on le fait depuis un petit moment. On travaille très bien la semaine. On a envie d’avancer et on a de très belles affiches devant nous. Il faut prendre des points à l’extérieur et terminer de la meilleure des manières à la maison contre Nice."

L'effet Blanc déjà visible ?

"Beaucoup de personnes ont pris conscience de la situation, peut-être pas auparavant. Le fait qu’il soit venu avec un discours qui a permis à tout le monde de reprendre un minimum confiance. On sait qu’on est très en retard sur les objectifs qu’on s’est fixé au début de la saison mais on ne va pas lâcher. Ce sont deux victoires très dures mais elle sont là."

La belle période de Lacazette

"J’espère qu’il va continuer comme ça. Quand votre capitaine et votre leader principal est en pleine forme et décisif pour le groupe, ça amène un élan qui est extrêmement positif. Qu’il continue, je prends personnellement. Il montre la voie au quotidien et ça permet de pousser le groupe vers le haut."

Marseille prochain adversaire

"C’est une toute autre saveur parce que c’est l’Olympico. C’est un match qui sera regardé avec une intensité énorme et beaucoup d’agressivité. On va rester sur nos objectifs et notre manière de faire depuis trois semaines. Que ce soit à Marseille ou ailleurs, on va aller là-bas pour gagner."

Un Parc OL des grands soirs

"Ca fait du bien de voir le stade comme ça. Ils ont répondu présents. Ca nous permet d’avoir un peu plus d’énergie, de pouvoir leur faire plaisir et de les récompenser par un très bon résultat. Ils ont fait le boulot ce dimanche."

Enfin une victoire contre Lille

"J’étais là pour la dernière et j’étais là aussi pour les autres matchs depuis. Ca fait du bien. Il y a toujours des équipes contre qui on a un peu plus de mal et le syndrome a été effacé."