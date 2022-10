Au terme d'une partie où il a parfois souffert, l'OL a obtenu un succès capital contre Lille dimanche (1-0). Jeff Reine-Adélaïde aperçoit des signaux très positifs se dégager du groupe.

Et au coup de sifflet final, la délivrance. Dimanche, lors du choc de la 13e journée de Ligue 1, l'OL a battu un concurrent direct, Lille, au terme d'une partie qui aurait pu tourner dans l'autre sens (1-0). Avec du réalisme, de l'abnégation, du talent et un peu de réussite aussi, les coéquipiers de Jeff Reine-Adélaïde ont enchaîné un deuxième succès de rang après celui à Montpellier le week-end précédent (1-2).

Loin d'être parfait, l'Olympique lyonnais a eu le mérite de ne pas céder au plus fort de la domination lilloise, et de revenir avec de nouvelles idées en deuxième période. "C’est une très grosse victoire face à une très belle équipe de Lille. On est très heureux. On a essayé d’être dans la continuité du match de Montpellier, dans le même système, mais ils nous ont bien étudiés et bloqués en début de rencontre. Alors l'entraîneur a préféré changer de tactique et ç'a fonctionné, a souligné Reine-Adélaïde. On gagne à la fin donc c’est une super soirée. Le coach nous amène beaucoup de confiance, de calme. On ne faisait pas une bonne performance et il a su trouver les mots justes à la mi-temps. Il nous donne des cheminements de jeu, il y a de belles organisations au milieu, il faut continuer de peaufiner tout ça."

"Le coach attend plus de moi"

En difficulté jusqu'à présent lors de ses entrées en jeu, le milieu de terrain a cette fois-ci rendu une copie assez propre, avec en prime l'aspect décisif sur le but de Lacazette. "Je suis heureux pour l’équipe avant tout, sur le plan personnel, je continue de travailler pour retrouver mon niveau. Laurent Blanc me parle énormément et attend beaucoup plus de moi alors j'essaye de lui rendre sur le terrain, a-t-il expliqué. L'effectif vit bien, le 11 de départ joue bien et ceux qui sont sur le banc doivent apporter de l'énergie et répondre présent."

Néanmoins, l'OL est toujours 8e (20 points) et un déplacement sur le terrain de l'OM se profile dimanche prochain. Le chemin est encore long pour les Rhodaniens, même si l'état d'esprit est transformé depuis quelques semaines. "Ce sera un gros choc. On va profiter de la victoire avec l’équipe et se concentrer sur Marseille dès le début de semaine, a assuré Reine-Adélaïde. On est en train de créer quelque chose de fort, c'est en partie grâce au groupe, à l'unité qui se dégage et à notre travail à l'entraînement."