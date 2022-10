OL - Lille (1-0) : une mi-temps qui change beaucoup de choses

Mis sous pression par Lille en première période, l’OL s’en est sorti grâce à un but de Lacazette et à une réorganisation tactique après la pause. Une mi-temps qui peut modifier beaucoup de choses dans la saison lyonnaise.

Un adversaire en forme et une confiance qui revenait tout juste grâce au succès à Montpellier (1-2). Dimanche soir, au moment d’accueillir Lille, l’OL n’était pas forcément dans les meilleures dispositions, même si la précédente victoire avait contribué à remonter un peu le moral des troupes. Mais contre une formation lilloise en pleine bourre, cela ne suffisait pas et en première mi-temps, les coéquipiers de Moussa Dembélé ont plutôt subi la pression adverse. En difficulté pour ressortir les ballons, ils se sont contentés de jouer long, sans grande réussite. En face, le LOSC a eu quelques opportunités, notamment deux importantes, sans trouver la faille.

Et le tournant de la partie a peut-être eu lieu ensuite, dans les vestiaires du Grand Stade. Laurent Blanc a décidé de réorganiser son équipe à la pause, convaincu que le 3-5-2 ne serait cette fois-ci pas la bonne solution. "On n’avait pas la maitrise du milieu. Cette équipe de Lille, par son style de jeu et de ses joueurs, faisait en sorte d’être quatre au milieu et on était trois défenseurs centraux pour un attaquant, a observé l’entraîneur. On a vite repéré ce problème-là mais je ne voulais pas changer de suite pour un problème collectif mais à la mi-temps, il fallait rajouter un milieu et surtout un milieu qui avance.”

Lepenant très précieux au milieu

Damien Da Silva a cédé sa place à Johann Lepenant, et en 4-4-2, l’Olympique lyonnais est apparu plus équilibré, avec surtout plus de facilité pour relancer le jeu à la récupération. “On a essayé d’être dans la continuité du match de Montpellier, dans le même système, mais ils nous ont bien étudiés et bloqués en début de rencontre, a relaté Jeff Reine-Adélaïde. Alors l'entraîneur a préféré changer de tactique et ç'a fonctionné. On gagne à la fin donc c’est une super soirée. Le coach nous amène beaucoup de confiance et de calme. On ne faisait pas une bonne performance et il a su trouver les mots justes à la mi-temps.”

Avec un Johann Lepenant intraitable pour récupérer les ballons dans les pieds nordistes, l’OL a pu exercer un meilleur pressing. Moins dans le confort pour développer leur jeu et créer du danger, notamment dans les couloirs, les Dogues ont un peu moins dangereux, même s’ils ont poussé très fort pour égaliser en fin de partie. “ J’ai trouvé un joueur (Lepenant) qui défend bien mais surtout en avançant. Je me suis dit que ça permettrait à Thiago Mendes d’être beaucoup plus efficace et d’être plus équilibré au milieu pour éviter d’être transpercé, a décrypté Laurent Blanc. Sur les côtés, on les a contrariés. D’ailleurs, le but vient de Nicolas (Tagliafico) qui a fait un très bon match, ainsi que Malo (Gusto)."

Un OL réaliste et suffisamment solide

Assez clinique ensuite pour marquer sur une de ses rares occasions, l’Olympique lyonnais a su faire le dos rond sur les dernières minutes. "Le coach nous dit de garder confiance car on tombe contre une équipe de Lille qui est en pleine bourre et qui fait du jeu, a raconté Anthony Lopes. On n’a pas su répondre présent dans cette première période mais j’ai envie de souligner la force de caractère du groupe pour aller chercher la victoire parce qu’on en a besoin. L’entraîneur le souligne tous les jours et le fait de gagner dans la douleur ou non, peu importe, il faut les trois points à la fin."

Après avoir perdu contre toutes les équipes du top 10 qu’il a rencontré jusqu’à présent, l’OL s’offre un vrai bol d’air avec ce succès. Progressivement, il grignote son retard sur la 5e place occupée par l’OM pour l’instant (quatre longueurs séparent les deux formations). Cela tombe bien, les partenaires de Jérôme Boateng se rendent à Marseille dimanche prochain pour un nouveau choc. Une victoire et les Lyonnais reviendraient clairement dans le jeu pour l’Europe. Il faudra patienter encore un peu pour savoir si cette mi-temps a vraiment modifié le cours de la saison des Rhodaniens.