Lille et Paulo Fonseca "frustrés" par l'OL (1-0)

Globalement supérieur à l'OL, surtout en première période, Lille repart malgré tout avec une défaite dans ses valises (1-0). Un résultat qui provoque la frustration de Paulo Fonseca et des Lillois.

Sur une série de trois victoires consécutives avant de se déplacer sur le terrain de l'OL dimanche, Lille arrivait avec de la confiance pour le choc de la 13e journée de Ligue 1. Mais malgré une bonne performance globale, notamment avant la pause, les Nordistes se sont inclinés sur une réalisation d'Alexandre Lacazette. "Le résultat provoque une grande frustration. On a cinq ou six chances nettes de marquer en première période, et on ne le fait pas, a regretté l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca. On a souffert sur une balle, une action lyonnaise, leur seule occasion de but. Croyez-moi, ce n'est pas facile de jouer comme ça en venant à Lyon. On n'a pas laissé l'adversaire nous mettre en danger avec le ballon. Parfois, le football est injuste."

"Le jeu est resté en notre faveur"

Le coach portugais a largement souligné le manque de réalisme de son équipe. "Lyon a eu plus le cuir en deuxième période mais le jeu est resté en notre faveur et nous avons continué à nous créer des situations. Nous obtenons plus d'occasions que l'adversaire mais on n'a pas conclu. On peut s'en créer plus si on est plus agressif dans le dernier geste. Mais honnêtement, si on marque ce soir (dimanche), on n'évoque pas cet aspect du jeu ensemble. On doit garder cette ambition, a affirmé Fonseca. Si nous continuons à jouer comme ça, nous remporterons plus de matchs."