OL : "Les joueurs ont accepté beaucoup de choses ", souligne Blanc

Bousculé par Lille pendant la première mi-temps, l’OL a courbé l’échine sans jamais rompre. Laurent Blanc se félicite une fois de plus de l’orgueil de ses joueurs.

Une victoire chanceuse ?

"C’est vous qui le dites. Je suis très content que mon équipe ait gagné. On est tombé contre une très bonne équipe de Lille qui nous a énormément posé de problèmes. On peut s’estimer heureux de ne pas être menés au score mais je pense que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus équilibrée. On s’est créé des occasions, on a pu en concrétiser une et on a gagné."

Le changement tactique

"On n’avait pas la maitrise du milieu. Cette équipe de Lille, de par son style de jeu et de ses joueurs, faisait en sorte d’être quatre au milieu et on était trois défenseurs centraux pour un attaquant. On a vite repéré ce problème-là mais je ne voulais pas changer de suite pour un problème collectif mais à la mi-temps, il fallait rajouter un milieu et surtout un milieu qui avance.

Le petit Johann a fait ça à merveille. Il l’avait fait durant la semaine lors d’une opposition et il avait été très bon. J’ai trouvé un joueur qui défend bien mais surtout en avançant. Je me suis dit que ça va permettre à Thiago Mendes d’être beaucoup plus efficace et d’être plus équilibré au milieu pour éviter d’être transpercé. Sur les côtés, on les a contrariés. D’ailleurs, le but vient de Nicolas (Tagliafico) qui a fait un très bon match, ainsi que Malo (Gusto)."

Lacazette encore buteur

"Mettez des ballons dans la surface et vous verrez qu’il marquera des buts. Vous pouvez retracer sa carrière, c’est un joueur de surface. Avec Dembélé, tant qu’il y aura du mouvement sur les côtés et des centres, il va marquer des buts. On n’y arrivait pas en première mi-temps. Il a fallu être un peu plus équilibré dans le milieu. On a fait entrer des joueurs qui étaient plus frais et très bons et on a laissé nos buteurs devant."

La forme de Tagliafico

"Il a été bon. Si tout le monde était au même point que lui ce serait pas mal. Ce n’est pas le cas, on le sait. C’est là aussi où les rentrants ont un rôle à jouer. Je peux aller les voir avant le match en leur disant de se préparer. Mais ils ne savent pas quand ils rentreront. Là, ils sont au courant. Je sais qu’à l’heure de jeu, je dois faire rentrer deux remplaçants parce que je n’ai pas des joueurs qui peuvent jouer 90 minutes.

Je ne lui demande pas de plus de monter. C’est un peu ça qui m’a poussé à jouer à 5. Quand on joue à 5, on a deux bons joueurs en pistons avec Malo et Nicolas. C’est la 1re fois qu’on joue à 4 je vous le dis. Mais les bons joueurs savent quand il faut attaquer et où il faut attaquer. Nicolas le fait parfaitement bien."

Le moral à la pause

"Ca a été dur mais je les avais avertis avant le match. J’avais vu jouer le LOSC contre Monaco. Lille a une intensité physique. Je regarde la Ligue 1 beaucoup plus depuis que je suis à Lyon et l’intensité des matchs a bien plus augmenté depuis mon départ. C’est incroyable ces joueurs qui sont capables de répéter les efforts à haute intensité."

Sa première au Parc OL

"Ce n’est pas la première à Lyon mais c’est la 1re fois que je gagne et oui ça fait du bien. Un effet Blanc ? Il faut prendre des points et je le dis depuis le début. On a un calendrier pas facile mais prenons le maximum de points. Le plus grand progrès depuis trois semaines dans le club et chez les joueurs est d’avoir accepté beaucoup de choses. Trop de choses peut-être à mon sens. La première semaine, on a accepté de ne pas prendre de points à Rennes.

On aurait pu prendre un point je pense si on avait été sérieux. On a accepté de prendre 0 point après le match qu’on a fait. Mais il ne fallait plus l’accepter parce qu’il faut prendre des points. A Montpellier, on peut tuer le match mais il y a toujours un petit mal de confiance mais là on n’a pas accepté de ne pas prendre les trois points. Ce changement de mentalité est peut-être le plus gros progrès dans l’effectif."

Les 90 minutes de Boateng

"A la mi-temps, je suis allé le voir. Je savais que j’allais sortir un défenseur central. Damien avait un carton jaune. Je lui ai dit que s’il me disait qu’il finissait, il fallait le faire. Il m’a dit 'je finirai' et il a fini, avec l’expérience."

Ses soucis extra-sportifs

"Ca ne peut pas être facile tous les jours. Je discute beaucoup avec lui en termes de football parce que c’est un des seuls joueurs expérimentés derrière. On a Malo, Castello et Sinaly qui ont à peine 20 ans. Il faut quelqu’un qui ait un peu de bouteille derrière. Et ce quelqu’un, ça peut être Jérôme. Il peut y en avoir d’autres mais lui a la légitimité de ce rôle parce qu’il a connu plein de chose dans sa carrière. Jérôme doit en faire profiter aux plus jeunes."

La performance d’Aouar

"On a deux ou trois joueurs qui ont peu joué depuis le début de saison. même s’ils sont mieux, il y a tellement d’intensité en face que c’est difficile de s’en sortir. Petit à petit, il va être mieux athlétiquement. Techniquement, il s’en sortira toujours mais il ne peut être que meilleur dans le futur quand il sera au point physiquement."