OL - Lille : une réorganisation tactique qui a porté ses fruits

Caqueret et Gusto (OL) face à Ismaily (Lille) (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Amorphe offensivement durant le premier acte, l’OL a retrouvé un élan grâce au passage en 4-4-2 et l’entrée de Johann Lepenant. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : l’entrée de Lepenant et le passage en 4-4-2

La palme individuelle aurait pu revenir à Lopes, Aouar ou encore Lukeba mais cette victoire est avant tout collective. S’il y a du positif dans un changement tactique, cela veut forcément dire qu’il y a des choses qui ne tournaient pas rond au départ. Pendant 45 minutes, l’OL a fait bloc pour résister au jeu lillois qui passait beaucoup par les côtés mais n’a clairement rien montré à la récupération du ballon. Houssem Aouar a bien essayé d’amener du liant entre les lignes mais les Lyonnais ont clairement été mis en difficulté par le profil adverse. Et puis Laurent Blanc a profité de la pause pour presque tout changer.

Il n’a effectué qu’un changement à ce retour des vestiaires mais l’entrée de Johann Lepenant a changé bien des choses. Le milieu a amené son abattage personnel mais c’est surtout collectivement que le changement s’est vu avec ce passage en 4-4-2. L’OL s’est montré plus serein dans la ressortie de balle et surtout plus agressif dans le pressing avec des récupérations hautes. Jusqu’au but de Lacazette, ça n’avait pas forcément débouché sur des frappes et des occasions sur le but de Chevalier mais Lille a été bien moins dans un fauteuil. Et pour défendre, c’est aussi bien plus facile.

Le flop : la paire Caqueret - Mendes

Sa sortie dès la pause sonne comme un désaveu pour Damien Da Silva mais le défenseur reste un joueur de complément. Pour Caqueret et Mendes, c’est bien différent. On ne pourra pas leur reprocher leur abattage et la capacité à répéter les efforts pour presser haut sur certaines séquences a clairement fait du bien durant la première mi-temps. Néanmoins avec le ballon, ce fut bien plus compliqué. Si l’OL a eu autant de problèmes à ressortir le ballon, c’est avant tout parce que les deux milieux n’ont pas réussi à avoir cette justesse technique.

Le réajustement tactique avec le passage de Caqueret sur le côté droit a permis de bloquer le couloir gauche lillois très offensif pendant 45 minutes. Mais dans le coeur du jeu, il y a eu des trous d’air pendant une demi-heure et la mauvaise passe de Mendes sur un corner lyonnais aurait pu coûter cher si le ballon de David n'avait pas heurté la barre de Lopes. Ce dimanche, les choses ont tourné en faveur de l’OL et heureusement.