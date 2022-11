OL : Lacazette rejoint Dembélé et se rapproche de Memphis

Alexandre Lacazette après son but contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En offrant la victoire à l’OL dimanche, Alexandre Lacazette a inscrit son 33e but au Parc OL. Il rejoint Moussa Dembélé comme dauphin de Memphis Depay et ses 41 buts.

Son cri de rage va commencer à devenir l’une de ses marques de fabrique. Depuis deux matchs, Alexandre Lacazette vient jouer les sauveurs et rapporter des points ô combien importants. Après son but dans le temps additionnel à Montpellier, le capitaine de l’OL a remis ça dimanche contre Lille. Etant servi parfaitement par Nicolas Tagliafico, Lacazette n’a eu qu’à mettre son pied en opposition pour inscrire l’unique but d’OL - Lille et offrir une deuxième victoire de suite à son équipe. Après la rencontre, Laurent Blanc n’a pas manqué de saluer cet instinct de buteur retrouvé.

"Mettez des ballons dans la surface et vous verrez qu’il marquera des buts. Vous pouvez retracer sa carrière, c’est un joueur de surface. Avec Dembélé, tant qu’il y aura du mouvement sur les côtés et des centres, il va marquer."

Son association avec Moussa Dembélé est prometteuse même si elle demande logiquement à être peaufiner. D’ailleurs, avec ce but dimanche, Alexandre Lacazette est revenu à hauteur de son compère d’attaque. Premier buteur de l’histoire du Parc OL en janvier 2016, le numéro 10 lyonnais en est désormais à 33 buts inscrits dans le stade de Décines, soit autant que Dembélé. Les deux attaquants actuels de l’OL ont désormais Memphis Depay dans le viseur. Avec 41 réalisations, le Néerlandais est le joueur le plus prolifique de l’histoire de l’antre décinoise. A voir si l’un des deux réussira à le rattraper d’ici la fin de la saison.