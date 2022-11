Wendie Renard (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Face à Fleury dimanche, Wendie Renard a offert un succès précieux en championnat. Après deux contretemps en Ligue des champions, la capitaine de l’OL veut croire en un futur plus ensoleillé.

La consigne avait été passée des hauteurs du terrain d’honneur Gérard Houllier. A dix minutes de la fin, le signal a été donné pour faire monter Wendie Renard aux avant-postes afin d’apporter de la taille dans la surface de Fleury. Incapable de faire sauter le verrou francilien, l’OL s’en est remis à sa capitaine pour s’offrir un succès important dans le temps additionnel. Après la défaite contre Arsenal et le nul contre la Juventus Turin, les Fenottes avaient besoin de ce succès pour garder le moral. Face à l’hécatombe de blessure, l’équipe lyonnaise a terminé avec les jeunes Bahlouli, Benyahia ou encore Becho sur la pelouse. Des joueuses talentueuses certes mais en manque d’expérience

"On enchaîne les matchs. Tu récupères une joueuse, tu en perds trois. C’est un tout. Le groupe est assez rajeuni donc moins d’expérience, nous a confié Wendie Renard après ce match. L’expérience ça ne s’achète pas, tu arrives à l’avoir en enchaînant les matchs, chose que ces jeunes font. On est solidaire mais on a hâte de récupérer des joueuses."

Un moral touché dans le groupe

Dans les rangs de l’OL, le moral est clairement touché chez certains. Avec toutes ces blessures, le staff lyonnais est forcément pointé du doigt et notamment la préparation physique. Pourtant, à y regarder de plus près, les absences de Mbock, Hegerberg ou encore Cascarino résultent des trêves internationales mais c’est bien le club lyonnais qui trinque au moment de l’addition. En bonne capitaine, Wendie Renard ne veut "pas se cacher derrière ça" mais reconnait que le calendrier un peu plus allégé ne sera pas de trop pour retrouver un effectif bien plus apte à répondre aux exigences du haut niveau.

"On se doit d’encadrer ces jeunes mais on est un groupe, c’est un sport collectif. Il faut faire le dos rond. D’ici deux à trois semaines on va récupérer des joueuses donc c’est top. Avoir un apport plus expérimenté parce qu’aujourd’hui, les joueuses qui rentrent sont des jeunes même si elles font le travail mais elles ont moins d’expérience, a poursuivi la capitaine. Quand on voit les changements des autres équipes en Ligue des champions, ça fait la différence surtout quand tu enchaînes les matchs. On ne va pas se cacher, on est l’OL, on se doit de faire plus."

En attendant la nouvelle trêve internationale, la troisième en deux mois, l’OL se déplace à Guingamp, samedi (14h30). Avec l’objectif d’une septième victoire mais surtout pas de casse.