OL : le programme de la semaine avant l’Olympico

Après deux jours de repos, les joueurs de l’OL sont de retour à l’entraînement ce mercredi. Ils s’entraineront jusqu’à samedi avant un départ dimanche à Marseille.

Un repos bien mérité. En ces jours de week-end de la Toussaint, l’OL n’a pas ménagé ses efforts dimanche pour venir à bout de Lille (1-0). Une deuxième victoire au mental et dans la douleur qui a laissé des marques. Après la rencontre, Anthony Lopes avait d’ailleurs avoué que les Lyonnais "allaient bien se reposer après avoir beaucoup couru". Pour cette semaine d’Olympico, Laurent Blanc et son staff avaient octroyé deux jours de repos à leurs joueurs. Ayant relâché la pression lundi et mardi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, sans Boateng, sont de retour ce mercredi.

Pour préparer le déplacement à Marseille, Blanc a prévu comme depuis son arrivée des séances quotidiennes jusqu’à samedi. Toutes se dérouleront à huis clos même si un temps pour la presse sera accordé vendredi, à deux jours du choc contre l’OM. L’occasion pour le coach lyonnais et un de ses joueurs de livrer leur ressentis avant ce match. Ces entraînements matinaux seront suivis d’une séance dans l’après-midi samedi avant un départ vers la cité phocéenne dimanche. Comme annoncé, ce trajet ne se fera pas en bus ni en train mais bien en avion.