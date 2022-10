Déjà dos au mur après la défaite contre Arsenal, l’OL n’a pas réussi à reprendre ses esprits contre la Juventus. Contraintes à un nul (1-1), les Fenottes ont également perdu Damaris sur blessure…

L’objectif ce jeudi était clair pour les joueuses de l’OL : la victoire. Après la défaite inaugurale contre Arsenal il y a une semaine, les Lyonnaises savaient qu’un succès en terres piémontaises était primordial pour la suite de la compétition. Après 180 minutes en Ligue des champions, le bilan comptable n’est clairement pas celui espéré. Avec un seul point pris contre la Juventus Turin (1-1), les Fenottes limitent la casse mais peuvent se retrouver déjà à cinq points d’Arsenal en cas de succès des Londoniennes contre Zurich. Tout n’est pas perdu dans cette campagne mais l’incapacité à mettre en pratique les paroles est symptomatique d’une équipe en crise de confiance.

A la différence du premier match, l’OL pourra clairement avoir des regrets à la sortie de ce match nul contre la Juve. Quand elles avaient été dominées par Arsenal, les Lyonnaises ont fait le jeu en Italie. Elles ont logiquement été récompensées par la vista de Lindsey Horan (23e) sur une ouverture de Wendie Renard mais comme c’est le cas en championnat, l’OL n’a pas réussi à enfoncer le clou. De retour, Delphine Cascarino a apporté un peu de folie sur son côté mais a logiquement pêché physiquement durant le deuxième acte.

Seulement, elle n’a pas été la seule. A son avantage durant le premier acte, l’OL a subitement commencé à subir au moment de la reprise. Déjà en manque de confiance, les Fenottes ont accusé le coup avec le sortie sur blessure de Damaris avant la pause, ont commencé à plus reculer et se sont faites surprendre par un centre anodin que Malard a trouvé le moyen de tacler dans son but (52e)… Cet OL a besoin de se rassurer mais se fait avoir sur des inattentions ou des courants d’air qu’on ne lui connaissait pas. Les joueuses de Sonia Bompastor ne rentreront pas bredouilles d’Italie mais ce n’est clairement pas le résultat qu’elles espéraient. Avec en plus de la casse physique au compteur...