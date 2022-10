Juventus - OL : Henry aux côtés de Renard, Cascarino titulaire

Pour ce deuxième rendez-vous en Ligue des champions, Sonia Bompastor a misé sur l’expérience. Amandine Henry fait la paire avec Wendie Renard en défense.

La victoire et rien que la victoire. Au Juventus Stadium, l’OL vise les trois points plus que jamais. Toujours à la recherche des succès, les Fenottes en ont plus que besoin ce jeudi contre la Juve (18h45). Après avoir mordu la poussière lors de la première journée à domicile, les Lyonnaises ont conscience de l’importance de faire un gros coup à Turin. Pour ce deuxième rendez-vous européen, Sonia Bompastor a donc décidé de miser sur l’expérience pour ne pas subir un deuxième accro de suite. Avec le retour de Delphine Cascarino, c’est une arme offensive non négligeable qui s’ajoute après des difficultés offensives criantes face à Arsenal.

La titularisation de l’internationale française n’est pas le seul changement par rapport à la défaite contre le club londonien. Empruntée sur l’aile droite de l’attaque, Janice Cayman enchaîne mais comme latérale droite cette fois-ci. Inès Jaurena en difficulté pour sa première dans la compétition européenne et Alice Sombath encore un peu trop verte n’ont pas convaincu et sont sur le banc. La jeune défenseuse remplaçante, cela veut dire que Bompastor maintient sa confiance à la paire Henry - Renard en défense centrale, après avoir joué plus d'une heure ensemble il y a une semaine.

La composition de l’OL contre la Juventus : Endler - Cayman, Henry, Renard, Bacha - Damaris, Horan - Cascarino, Van de Donk, Malard - Le Sommer