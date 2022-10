105e confrontation entre l’OL et le LOSC

L’OL et Lille se rencontreront pour la 105e fois dimanche à 20h45. Les Lillois mènent l’historique des confrontations entre les deux clubs d’une courte tête.

La 13e journée de Ligue 1 se terminera sur une affiche entre l'OL et Lille dimanche à 20h45 au Parc OL. Les deux formations sont dans des dynamique opposées. Si l’OL a retrouvé le goût de la victoire samedi dernier contre Montpellier, les Lyonnais restaient quand même sur une série de six matchs sans succès. Tout le contraire des Lillois. Après un départ poussif, les Dogues sont parmi les équipes européennes les plus en forme actuellement (12 points sur 15). Une série qui leur a permis de remonter au classement et de pointer à la 6e place, cinq points devant l’OL.

Dimanche, il s'agira du 105e duel de l'histoire entre les deux clubs toutes compétitions confondues. Pour l'heure, le bilan est favorable au LOSC puisqu'il est de 39 succès nordistes pour 28 nuls et 37 victoires rhodaniennes. En plus de mettre fin à huit ans de disette à domicile contre le LOSC, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont la possibilité de se rapprocher d’un équilibre dans ces confrontations.