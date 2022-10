Ligue 1 : l’OL veut s’éviter un triste record contre Lille

Incapable de gagner depuis plus de huit ans contre Lille à domicile, l’OL veut mettre fin à cette série dimanche. Dans l’histoire du club, jamais les Lyonnais n’ont enchaîné 12 matchs sans succès contre un même club.

Entre l’OL et Lille, les relations ont toujours été amicales de par la présence des frères Seydoux bien que certaines opérations ne soient pas devenues des réussites sportives concernant certains joueurs lillois ayant posé leurs valises entre Rhône et Saône. Sur le terrain, le club qui prenait jadis exemple sur l’OL fait désormais jeu égal. Les moyens ne sont pas totalement les mêmes mais Lyonnais et Lillois se retrouvent très souvent à la lutte pour les places européennes. De lutte, il n’en a plus depuis un certain temps sur le terrain. Entre l’OL et le LOSC, le duel tourne très largement à l’avantage des Dogues. Dimanche, les joueurs de Laurent Blanc voudront mettre un terme à un peu plus de huit années de disette à domicile face aux Lillois.

En plus de l’enjeu sportif afin confirmer la victoire acquise à Montpellier dimanche dernier, l’OL peut s’éviter un triste record en cas de victoire dominicale. Si les Lyonnais ont toutes les peines du monde à domicile contre les Nordistes, ce n’est pas mieux à l’extérieur. Depuis onze matchs (5N, 6D), le club rhodanien n’a pas goûté à la victoire contre Lille en championnat. En cas de nul ou de défaite, l’OL enchaînerait une 12e rencontre sans succès. Une première contre un club de l’élite dans l’histoire lyonnaise…