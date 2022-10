OL - Mercato : Dembélé visé par Ten Hag et Manchester United ?

Moussa Dembélé face à West Ham (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

En fin de contrat avec l’OL dans quelques mois, Moussa Dembélé assure ne pas avoir tranché sur son futur. La situation contractuelle et le profil de l’attaquant plairaient à Manchester United et son entraîneur, Erik ten Hag.

Son association avec Alexandre Lacazette est l’une des belles promesses du début de l’ère Laurent Blanc. Elle avait déjà été testée sous Peter Bosz mais le technicien français a concédé vouloir mettre le duo Lacazette - Dembélé dans les meilleures dispositions. En plus de rassurer, le 3-5-2 utilisé depuis deux matchs permet aux deux attaquants d’être proches sur le terrain et toujours à la recherche de combinaisons. Les automatismes doivent encore être peaufinés mais les deux Lyonnais se plaisent dans ces positions.

Si Lacazette a retrouvé le chemin du but, Dembélé reste sur une disette de sept matchs. Mais c’est bien son profil qui permet aussi à son capitaine de performer à nouveau. Après une mise en route difficile sur le banc, Moussa Dembélé retrouve du rythme et il ne s’en cache pas. Être titulaire lui fait du bien et l’aide à retrouver ses sensations. Réussira-t-il à retrouver la mire contre Lille dimanche (20h45) ? L’OL l’espère. En attendant, l’attaquant sait que de belles performances peuvent lui ouvrir certaines portes.

Comme Houssem Aouar, il est en fin de contrat en juin 2023. Au micro de Téléfoot, il a assuré que rien n’était décidé mais sa situation ne laisse pas de marbre notamment en Premier League. Déjà lié à Manchester United durant l’été, Moussa Dembélé continuerait de faire partie des petits papiers mancuniens selon le Mirror. A la recherche d’un vrai buteur, Erik ten Hag a établi une liste de trois noms pour ce poste. Aux côtés de Jonathan David (Lille), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Dembélé est présent. Et au contraire des deux autres, il serait bien plus facile à signer s’il ne prolonge pas avec l’OL.