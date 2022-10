Selma Bacha (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Battu par Arsenal il y a huit jours, l’OL veut relever la tête contre la Juventus Turin ce jeudi (18h45). Les Fenottes n’ont plus perdu deux fois de suite depuis 2010.

Elles ont fait de la victoire un objectif ce jeudi à Turin. Battues par Arsenal, les joueuses de l’OL savent qu’elles doivent s’imposer face à la Juventus (18h45) pour garder leur destin entre leurs mains. Il restera encore quatre journées de poule dans cette Ligue des champions mais dans leur objectif de conserver leur couronne, chaque point a son importance dans ce groupe. Face aux Turinoises, ce ne sera pas gagné d’avance mais les Fenottes comptent sur leur expérience pour revenir avec les trois points.

Quand Eugénie Le Sommer avançait qu’elle avait eu du mal à trouver le sommeil après la défaite contre Arsenal, l’attaquante avait pointé du doigt le travail mental fait durant la semaine de préparation pour ne pas tout remettre en cause. Ce jeudi, l’OL ne veut pas vivre un deuxième revers de suite avant le retour de la D1 féminine. Voir les Lyonnaises chuter deux fois de suite ne fait d’ailleurs plus partie des habitudes entre Rhône et Saône. Il faut remonter à mars 2010 pour voir une pareille anomalie. Les joueurs de Farid Benstiti avait perdu contre Juvisy (2-0) en championnat puis à Torres en Ligue des champions.