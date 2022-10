Ligue 1 : Tetê, le "monsieur but" du Parc OL

Relégué sur le banc avec Laurent Blanc, Tetê pourrait peut-être profiter d’un changement tactique contre Lille suite à la suspension de Diomandé. Depuis le début de la saison, il est le Lyonnais qui a le plus marqué au Parc OL.

Il avait commencé sur les chapeaux de roue la saison au moins au niveau statistique. Revenu à l’OL durant l’été après un premier essai de trois mois, Tetê avait profité de la préparation estivale pour être tout de suite en jambes. Quatre buts et deux passes en quatre matchs, le Brésilien avait soigné sa ligne de stats. Et puis la machine s’est enrayée en même temps que l’OL plongeait. Il a bien inscrit un but contre Toulouse au début du mois d’octobre mais l’ancien du Shakhtar n’a pas forcément brillé par ses prestations individuelles. Pire avec l’arrivée de Laurent Blanc et le passage en 3-5-2, Tetê reste sur le banc. Après cinq petites minutes contre Rennes, il n’est même pas entré face à Montpellier.

7 buts depuis son arrivée, tous au Parc OL

Un déclassement pour celui qui rêve de Seleçao mais qui pourrait peut-être profiter du retour au Parc OL et de la suspension de Sinaly Diomandé pour regagner du temps de jeu. En attendant de savoir si Blanc va revoir son organisation, Tetê a fait du stade de Décines son jardin. Avec 5 buts, il est le deuxième meilleur buteur de l’OL derrière Alexandre Lacazette mais à domicile c’est bien lui qui mène la danse. D’ailleurs, ce n’est pas vraiment compliqué. Depuis son arrivée en avril dernier, Tetê a inscrit 7 buts sous le maillot lyonnais. Sept réalisations qui l’ont été à domicile… Et s’il était le facteur X dimanche (20h45) face à Lille ?