Engagé en Ligue des champions malgré la guerre en Ukraine, le Shakhtar Donetsk affiche quatre points. Le club ukrainien profite de la compétition européenne pour critiquer la FIFA mais aussi certains clubs comme l’OL venus piller ses joueurs.

C’est une tribune publique que le Shakhtar Donetsk a décidé d’utiliser pour faire passer certains messages. Le club ukrainien est pleinement touché par la guerre dans le pays mais a repris son quotidien entre le championnat national et la Ligue des champions. Mercredi, Donetsk sera opposé au Real Madrid. Le conflit exige un vrai périple et le club s’y accommode même si tout les conditions ne sont pas optimales pour un tel match.

"Aujourd'hui (lundi) nous nous entraînons, puis nous avons 7-8 heures de bus pour la Pologne car il n'est pas permis de voler depuis l'Ukraine et, plus tard, 4 heures d’avion, a détaillé Darijo Srna, ancien joueur du Shakhtar devenu directeur du football, à Marca. Nous avons une vie difficile, mais aucun joueur à aucun moment ne s'est plaint ou n'a dit qu'il était fatigué."

"Des équipes ont profité de notre situation"

En plus de détailler le quotidien de ses joueurs, l’ancien international croate en a profité pour critiquer l’attitude de la FIFA qui a autorisé les joueurs étrangers à s’engager dans d’autres clubs depuis le début de la guerre. L’instance internationale n’est pas la seule visée par Srna qui pointe également les clubs ayant profité de ce "passe-droit" comme l’OL avec Tetê.

"Nous avions 14 étrangers dont la valeur marchande était comprise entre 150 et 200 millions d'euros et ils ont été autorisés à sortir en prêt sans geler leurs contrats. Salomon et Tetê avaient un an et demi sur leur contrat, ils sont allés à Fulham et à Lyon et à leur retour, il ne leur restera plus que six mois pour être libres. C'est inacceptable (...) Tout le monde a dit qu'ils allaient nous aider, qu'ils ne voulaient pas nos joueurs gratuitement... mais il y a des équipes qui ont profité de notre situation."

Durant l'été, la direction lyonnaise avait pourtant affirmé avoir travaillé pour un transfert sec mais s'était heurtée à la gourmandise ukrainienne.