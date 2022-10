La Coupe du monde 2022 ne sera pas diffusée à Lyon

Dans un entretien à Lyon Capitale, Julie Nublat-Faure, adjointe aux Sports de la Ville de Lyon, a annoncé que Lyon rejoint "le front des villes" qui ne diffusera pas sur écran géant les matchs de la Coupe du monde de football 2022.

Après Paris, Bordeaux, Lille, Marseille, Nancy, Reims, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Rodez, Rennes, Brest et, plus près de chez nous, Annecy, Saint-Etienne, Villeurbanne et Vénissieux, Lyon rejoint le mouvement. Silencieuse depuis certaines prises de position d’autres villes, la Ville de Lyon a officiellement annoncé son refus de diffuser les matchs de la Coupe du monde 2022 sur écran géant. Julie Nublat-Faure, adjointe aux Sports, l’a annoncé dans un entretien exclusif à Lyon Capitale, ce mercredi.

"La Ville de Lyon se positionne pour ne pas retransmettre de matchs sur écran géant ni d'organiser de fan zone pour cette Coupe du monde au Qatar, parce qu’on estime que c’est une compétition (2022) qui ne remplit pas du tout les objectifs de droits humains, environnementaux et même éthiques."

Néanmoins, au contraire d’autres municipalités, la Ville de Lyon est consciente que les footballeurs et les fans de ce sport sont "pris en otage". Pour regarder les exploits de Karl Toko Ekambi ou Nicolas Tagliafico entre le 20 novembre et le 18 décembre, il faudra donc rester bien au chaud à la maison.