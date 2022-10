L’OL a le 3e temps de jeu effectif en moyenne en Ligue 1

Tetê et Deiver Machado (Lens) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Dans une enquête sur le temps de jeu effectif dans le football, L’Equipe a révélé ceux des clubs de Ligue 1. Avec 58 minutes en moyenne, l’OL se classe derrière le PSG et Nice.

Pour ceux qui sont déjà allés voir du basket ou de football américain, un match peut durer bien plus longtemps que ce qui est annoncé au départ. Ces deux sports se basent en effet sur le temps de jeu effectif au contraire du foot. Quand un supporter de l’OL vient voir un match des Lyonnais un dimanche à 15h, il sait que le coup de sifflet final devrait avoir lieu autour de 16h45-55 avec les arrêts de jeu. Un match dure 90 minutes ce qui ne veut pas dire que le ballon reste sur le pré pendant tout ce temps. Bien au contraire. Entre les discussions avec les arbitres, les simulations ou les gains de temps, une rencontre de football dure dans les faits bien moins d’une heure et demi.

Seulement 47 minutes de temps effectif lors de Lens - Brest

En s’appuyant sur des statistiques d’Opta, L’Equipe a mené son enquête sur le fameux temps de jeu effectif d’un match. Quand au basket, le chrono s’arrête dès une sortie ou une faute, il continue avec le ballon rond. En Ligue 1, c’est avec le PSG que le cuir vit le plus durant les matchs. Avec une moyenne de 60 minutes de temps de jeu effectif, le club parisien arrive en tête de ce classement. Une position qui s’explique par le jeu de possession des Parisiens et donc moins de temps morts. Et l’OL dans tout ça ? La philosophie de Peter Bosz et celle désormais de Laurent Blanc sont résolument portées vers l’offensive ce qui permet de créer du jeu. Avec 58 minutes, le club lyonnais se classe sur le podium derrière Nice (59) et à égalité avec Auxerre et Monaco.