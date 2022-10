Juventus - OL : retour de Cascarino, Henry en défense ?

Delphine Cascarino (OL) et Sakina Karchaoui (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour ce deuxième match de Ligue des champions, l’OL peut compter sur le retour de Delphine Cascarino. Malgré une blessure encore fraîche, l’ailière devrait retrouver sa place à droite de l'attaque.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent tellement chez les Fenottes que la moindre éclaircie est accueillie les bras ouverts. Mercredi, au moment de l’annonce du groupe ayant fait le déplacement à Turin, deux noms ont créé la surprise. Ceux de Delphine Cascarino et Vanessa Gilles. Deux joueuses en délicatesse avec leurs adducteurs et qui étaient plutôt attendues pour la mi-novembre. Recrutée pour compenser la grosse blessure de Griedge Mbock, Gilles "a repris les entraînements collectifs mais n’a pas joué depuis un bon moment " selon Sonia Bompastor. Cette dernière n’a d’ailleurs pas fait de secret, la Canadienne devrait s’asseoir sur le banc au Juventus Stadium.

Avec l’urgence du résultat, l’entraîneure de l’OL devrait miser sur de l’expérience en défense et continuer avec la paire Henry - Renard comme au moment de l’ajustement tactique face à Arsenal. Inès Jaurena et Alice Sombath, encore trop tendres pour ces rendez-vous européens devraient accompagner Vanessa Gilles sur le banc, Janice Cayman se chargeant du couloir droit. Si la présence de Delphine Cascarino pouvait ressembler à une intox, il n’en sera rien. Interrogée sur la condition physique de l’internationale pourtant annoncée "absente quelques semaines", Bompastor a assuré que la San-Priote était "à 100%". De quoi la propulser directement dans le onze ? La réponse devrait être oui, elle qui peut "permettre de mieux gérer la profondeur et faire plus de mal à cette équipe de la Juventus."

La composition probable de l’OL : Endler - Cayman, Henry, Renard, Bacha - Damaris, Horan - Cascarino, Van de Donk, Malard - Le Sommer