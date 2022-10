Après avoir présenté un justificatif de son accord avec Ares Management, John Textor aurait désormais convaincu un de ses proches de le suivre. Déjà associé à Crystal Palace, Josh Harris devrait aussi être de la partie à l’OL.

A chaque jour sa nouvelle concernant le projet de rachat de l’OL. Tandis que le scepticisme est de plus en plus palpable chez les supporters lyonnais après l’annonce d’un nouveau report, l’heure serait enfin à l’accélération du dossier du côté de John Textor. Légèrement mis sous pression par le fameux "droit de résiliation" indiqué dans le communiqué de lundi, l’investisseur américain a compris qu’il devait montrer patte blanche pour rassurer tout son monde. Mardi, il a prouvé l’existence de l’accord avec Ares Management, puissant fonds d’investissement, avec un justificatif prouvant ce qui était jusqu’à là un accord oral. Cette nouvelle étape pourrait bien s’accompagner d’un nouvel appui de choix si l’on en croit L’Equipe.

Une fortune personnelle de 5,4 milliards d'euros

Après avoir vu Bill Foley quitter le tour de table très rapidement, John Textor aurait finalement réussi à convaincre Josh Harris de le suivre dans cette aventure. Les deux se connaissent bien puisqu’ils sont déjà associés du côté de Crystal Palace. Cofondateur d’Apollo Global Management, l'une des plus grandes sociétés d'investissement alternatif au monde, Harris est le principal propriétaire des Devils du New Jersey en NHL et des 76ers de Philadelphie en NBA. Sa fortune personnelle est estimée à plus de cinq milliards d’euros, de quoi avoir les reins assez solides pour pourquoi pas suivre Textor dans son projet.