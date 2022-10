Mercato : Dembélé se confie sur son avenir à l'OL

Alors que son contrat prend fin en juin 2023, Moussa Dembélé a évoqué son avenir à l'OL. L'attaquant n'exclut aucun scénario pour le futur.

Dans les prochains mois, l'avenir de Moussa Dembélé agitera l'Olympique lyonnais. En juin 2023, l'avant-centre sera en fin de contrat et dès janvier, il pourra s'engager avec un club. Au micro de Prime Video, le joueur de 26 ans, redevenu titulaire sous Laurent Blanc, s'est confié sur son futur, n'excluant aucun scénario pour la suite.

"Ce nouveau projet peut me donner envie de continuer à l'OL"

Le changement d'entraîneur pourrait d'ailleurs jouer un rôle dans son choix. "A aucun moment, j'ai dit que je ne voulais pas prolonger, j'ai dit que je voulais prendre mon temps pour prendre une décision réfléchie en fin d'exercice. Je n'étais pas surpris de son départ (à Peter Bosz), car les résultats n'y étaient pas. L'arrivée de Laurent Blanc a donné un nouveau souffle et nous a poussé à travailler plus, car forcément, tout le monde veut se montrer. Tant mieux pour l'équipe. C'est un renouveau. C'est à nous d'appliquer ce qu'il nous demande sur le terrain. Ce nouveau projet peut me donner envie de continuer à l'OL, bien sûr, a-t-il indiqué. Après, une saison, c'est long. Je vais continuer à travailler, car je suis jeune et j'ai une marge de progression, mais ça peut peser dans la balance."

Mi-septembre, Vincent Ponsot avait expliqué pour Olympique-et-Lyonnais que "Moussa avait décliné les propositions" de prolongation et "qu’il reviendrait vers nous si nécessaire."