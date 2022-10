OL : un Lacazette en grande forme sous Laurent Blanc

Sur les 3 derniers matchs, Alexandre Lacazette a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive. Visiblement très à l'aise aux côtés de Moussa Dembélé, le capitaine de l'OL est décisif sous Laurent Blanc.

De tout temps lors de son parcours à l'OL, Alexandre Lacazette a été décisif. 3e meilleur buteur de l'histoire du club, il est a priori le genre de footballeur à marquer continuellement, de manière régulière, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. A 31 ans, il semble en avoir encore sous la chaussure comme le montre ses dernières prestations. Depuis la venue de Laurent Blanc, il a inscrit 4 buts en 3 matchs, un total embelli par sa passe décisive pour Houssem Aouar lors du succès à Montpellier (1-2).

L'ancien Gunner est donc directement impliqué sur toutes les réalisations rhodaniennes de l'ère Blanc (et même un peu plus puisqu'il est passeur face à Toulouse, 1-1). De quoi soulager une formation en difficulté. "J’espère qu’il va continuer comme ça. Quand votre capitaine et votre leader principal est en pleine forme et décisif pour le groupe, ça amène un élan qui est extrêmement positif, a savouré son ami Anthony Lopes. Qu’il continue, je prends personnellement. Il montre la voie au quotidien et ça permet de pousser le groupe vers le haut."

Une bonne association avec Dembélé, Tagliafico pour le servir

L'association avec Moussa Dembélé plaît visiblement à l'avant-centre, qui se trouve plus en cœur du jeu, à la création et moins esseulé en pointe. Cela ne l'empêche pas en plus de se trouver souvent bien placer pour conclure. "Mettez des ballons dans la surface et vous verrez qu’il marquera des buts. Vous pouvez retracer sa carrière, c’est un joueur de surface. Avec Dembélé, tant qu’il y aura du mouvement sur les côtés et des centres, il va marquer, a assuré Laurent Blanc. On n’y arrivait pas en première mi-temps (contre Lille, 1-0). Il a fallu être un peu plus équilibré dans le milieu. On a fait entrer des joueurs qui étaient plus frais et très bons et on a laissé nos buteurs devant."

A l'image de sa réalisation dans l'Hérault, il a une nouvelle fois apporté des points à l'OL en concrétisant une offrande de Nicolas Tagliafico face au LOSC (1-0). Un schéma qui se répète après Rennes, où l'Argentin avait amené l'ouverture du score du Français. "C’est le général, il est là pour ça, pour sortir la cape. Ce (dimanche) soir, il met encore un très beau but. On est contents", a réagi Jeff Reine-Adélaïde. Placé au classement des buteurs en Ligue 1 (4e avec 8 réalisations), Lacazette, par ses performances et son aspect décisif, permet à l'Olympique lyonnais de refaire petit à petit son retard sur les places européennes. Le déplacement à Marseille dimanche sera l'opportunité de poursuivre sur sa bonne dynamique, ses coéquipiers en auront besoin.