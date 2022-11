Ligue des champions : Avec onze 8es de finale, le PSG égale l’OL

Hakimi (PSG) et Karl Toko-Ekambi (OL) (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

En se qualifiant pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG sera le seul représentant français. En atteignant ce stade pour la 11e fois au 21e siècle, le club parisien rejoint l’OL en haut du classement.

Passer la phase de poule n’est devenu qu’une étape dans les rêves de grandeur du PSG depuis l’arrivée au pouvoir du QSI et du Qatar. Les choses sérieuses commencent véritablement à partir des huitièmes de finale pour les Parisiens et ils seront de nouveau au rendez-vous cette saison. Qualifiés dès la 5e journée de la phase de poule, les hommes de Christophe Galtier ont assuré l’essentiel contre la Juventus Turin mercredi et finissent à égalité parfaite avec Benfica.

En attendant de savoir qui sera son adversaire en 8e, le PSG a atteint ce stade de la compétition pour la 11e fois depuis le début du 21e siècle. Seul l’OL avait jusqu’à là réussi pareil total mais les dernières saisons sans Ligue des champions ont mis un frein à tout ça. Avec respectivement quatre et deux présences en 8es depuis 21 ans, Monaco et l’OM sont loin derrière.