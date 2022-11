OL : Majri et Carpenter ont fait leur retour à l’entraînement collectif

Toutes deux victimes d’une rupture des ligaments croisés, Amel Majri et Ellie Carpenter ont retouché le ballon. Elles ont pris part à l’entraînement collectif ce mercredi. Néanmoins, un retour imminent sur les terrains n’est pas d’actualité.

Du sourire, enfin du sourire. Ce mercredi, il y avait forcément de la joie dans les rangs des Fenottes après la victoire certes compliquée contre Fleury. Mais ce n’était pas la seule raison de cette bonne humeur ambiante au centre d’entraînement de l’OL. Fortement touché par les blessures dont la dernière en date de Damaris, le club lyonnais prend chaque petite étape positive comme une bouffée d’oxygène. Ce mercredi, ce sont Amel Majri et Ellie Carpenter qui ont amené ce rayon de soleil au-dessus du terrain d’entraînement. En effet, elles ont toutes les deux participé à la séance collective du jour, de manière adaptée.

Une bonne nouvelle pour deux joueuses qui ont été touchées par une rupture des ligaments croisés. Entre cette blessure et sa grossesse, Majri n’a plus joué depuis le 1er octobre 2021, soit plus d’un an d’absence. Pour Carpenter, l’indisponibilité est plus récente et remonte à la finale de la Ligue des champions mais son profil fait défaut à droite de la défense. Si Dzsenifer Marozsan est également de retour aux entraînements collectifs et devrait bientôt retrouver les terrains, il faudra se montrer patient avec Amel Majri et Ellie Carpenter. Aucun risque ne sera pris par le staff sachant que le retour à la compétition pour l’internationale australienne était prévu pour janvier 2023. Néanmoins, les voir retoucher le ballon avec leurs coéquipières est déjà une première victoire.