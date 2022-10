OL : Bompastor craint une "luxation de la rotule" pour Damaris

Damaris (OL) est sortie sur blessure et civière contre la Juventus (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Sortie sur civière juste avant la pause, Damaris Egurrola s’ajoute à la longue liste des blessées à l’OL. Après la rencontre, Sonia Bompastor était assez pessimiste sur le cas de sa milieu.

Ce sont des images que l’on n’aime pas voir dans le football et encore moins à l’OL. Depuis maintenant un an et la première rupture des ligaments croisés d’Amel Majri, le club lyonnais semble être touché par un mauvais sort. Les blessures se sont accumulées dans l’effectif et la nouvelle saison n’y a rien changé au contraire. Quand Sonia Bompastor avait la satisfaction mercredi de voir Delphine Cascarino et Vanessa Gilles revenir dans le groupe, l’entraîneure de l’OL a vite été rattrapée par la réalité jeudi soir.

Sur un coup-franc et un duel avec Sara Bjork Gunnarsdottir, Damaris est mal retombée et n’a jamais réussi à se relever. Sortie sur civière avec une poche sur le genou, rien ne présage de bon. Après la rencontre, Bompastor a fait un rapide état des lieux concernant sa milieu et ça ne semble pas de bon augure. "D’après les premières informations, ça pourrait être une luxation de la rotule. On va attendre de rester sur Lyon pour qu’elle puisse passer des examens et confirmer l’état de son genou, a déclaré la coach en conférence de presse. On a vu des joueuses très affectées mais l’avantage est qu’on est rapidement rentré aux vestiaires et ça m’a permis de les remobiliser. Dans notre contexte, ça touche forcément les joueuses. On reste des êtres humains."

En plus de Damaris, Selma Bacha a fini la rencontre en boitant comme touchée musculairement. Au coup de sifflet final, elle s’est d’ailleurs écroulée. Une "alerte aux ischios qui sera examinée au retour Lyon". De la casse et encore de la casse à l’OL…