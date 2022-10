Venu à Turin pour gagner, l'OL n'a malheureusement pris qu'un point face à la Juventus (1-1), jeudi soir. Après la rencontre, Sonia Bompastor a encore regretté l'inefficacité offensive de son équipe.

Ce qui a manqué pour gagner

"On a manqué d’efficacité, je le dis souvent. Le haut niveau quand on se procure autant d’occasions que ce soir, il faut être capable de mettre le ballon au fond des filets et de marquer. On a fait une bonne première mi-temps. Sur l’ensemble du match, je pense qu’on méritait d’aller chercher ces trois points, même si ça a été plus difficile en deuxième. Mais il faut faire preuve d’efficacité mais ce (jeudi) soir c’est encore un paramètre où on a pêché."

Son regard sur la Juve

"La Juve reste une équipe de haut niveau. je l’ai dit avant le match. La Juve fait partie des meilleures équipes européennes et l’a prouvé par le passé et notamment la saison dernière où elle nous avait battues sur le quart aller. On savait que ça allait être difficile mais aujourd’hui, notre effectif est amputé de certaines joueuses cadres qui ont des blessures de longue durée. On sent que ça pèse sur le match. L’idée est de continuer à travailler, de rester ensemble et solidaire. Il nous reste quatre matchs et la possibilité de se qualifier. Il sera important de gagner les deux prochains face à Zurich. On a la qualité de l’équipe mais aussi le potentiel physique et mental pour battre cette équipe de la Juve au match retour."

Une meilleure copie face à la Juve

"On a fait un meilleur match. On avait fait des erreurs la semaine dernière sur lesquelles Arsenal nous avait punies avec un maximum d’efficacité. On garde confiance. On sait que la qualification est toujours possible même si au départ on savait qu’on était dans un groupe difficile. Le foot féminin progresse et tout le monde a envie de faire chuter l’OL, ce qui est légitime."

Une baisse physique pendant le match

"On a senti qu’on était plus émoussé en deuxième mi-temps. On a des joueuses qui s’étaient entraînées normalement et d’autres qui étaient titulaires et qui ont eu peu de séances. C’était le cas de Delphine Cascarino et on a senti à un moment du match qu’il manquait un peu d’énergie. On a un effectif jeune sur le banc et par rapport à mes choix, l’expérience est importante. Ca me semblait important défensivement de garder une équipe compacte. A 1-1, on a encore toutes nos chances pour se qualifier, en cas de défaite, ça aurait été plus compliqué. Les joueuses ont été affectées par la blessure de Damaris et physiquement, il y avait quelques joueuses émoussées."

Les points positifs de la soirée

"Tout n’a pas été négatif. Sur la 1re mi-temps, j’ai vu une équipe qui était capable de poser des problèmes défensivement à la Juve. Elles sont créées peu d’occasions franches, on était ensemble, on défendait en avançant, on a mis de l’agressivité. C’était positif comme dans l’utilisation du ballon même si on s’est pressé un peu trop par moment."