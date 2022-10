Juventus - OL (1-1) : "Un mauvais démarrage", admet Cascarino

Avec un point au compteur après deux matchs, l'OL a manqué son début de saison en Ligue des champions. Delphine Cascarino croit néanmoins au redressement de son équipe.

La claque contre Arsenal (1-5) a laissé place à une amère déception. Jeudi, les Fenottes voulaient se relever après l'immense déception de la première affiche de Ligue des champions. Pour cela, elles se rendaient à Turin pour défier la Juventus avec la ferme intention de l'emporter face à des Italiennes que les coéquipières de Delphine Cascarino connaissent très bien. Malheureusement pour l'OL, tout ne s'est pas passé comme prévu.

D'abord logiquement en tête, les joueuses de Sonia Bompastor ont enchaîné les coups du sort défavorables, pour terminer sur un score de parité (1-1) qui ne les satisfait pas du tout. "Nous sommes un peu frustrées après le match. On a bien débuté, on s'est fait peur en deuxième période et on a encaissé ce but qui nous fait mal, a expliqué Cascarino. Tout n'est pas fini, on a beaucoup de choses à analyser et on essayera de faire mieux au prochain match. La Juventus est une très grande équipe. On l'a vu sur la rencontre et depuis de nombreuses saisons. C'est souvent difficile face à elles. On a eu un manque d'efficacité devant le but."

"Cela va être un peu plus difficile désormais"

Troisième de la poule, l'Olympique lyonnais devra impérativement réaliser un carton plein contre Zurich lors de la double confrontation. "Forcément, cela va être un peu plus difficile désormais. C'est un mauvais démarrage. Nous devons nous remobiliser, travailler, mais j'ai confiance en mes coéquipières et en le staff pour ça, a tenté de positiver l'attaquante. Tout n'est pas perdu, on sait ce qui nous reste à faire. Ça nous arrive rarement, voire jamais, d'être derrière au classement. Ce n'est pas facile, mais le groupe est solidaire et possède de bonnes joueuses. On a aussi des blessées, cela nous fait un peu défaut, donc on doit continuer de bosser et garder de la confiance. L'objectif est de tout gagner et d'autres adversaires nous poussent, c'est normal et tant mieux, c'est positif pour notre sport."

Parmi les éléments qui ont joué contre les Rhodaniennes jeudi soir, la sortie de Damaris Egurrola a semblé particulièrement perturber l'édifice des championnes d'Europe en titre. "Nous n'étions pas bien car on a perdu Damaris assez vite. C'était assez impressionnant comme blessure, a rapporté Cascarino. On sait que ça peut arriver dans le foot et il faut vite se remobiliser dans ces cas-là puisque la partie n'était pas finie."