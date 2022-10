OL : Dzsenifer Marozsan s’est entraînée avec le groupe

Victime d’une rupture des ligaments croisés en avril, Dzsenifer Marozsan est sur le chemin du retour. La milieu allemande a recommencé à s’entraîner avec le groupe de l’OL.

Dans les nuages sombrent qui jalonnent le début de saison de l’OL au niveau des blessures, une éclaircie a fait son apparition jeudi sur la pelouse de l’un des terrains du centre d’entraînement. Toutes les internationales ont fait leur retour mais jeudi, c’est bien une présence qui a attiré l’attention. En même temps que Christiane Endler ou Amandine Henry, Dzsenifer Marozsan a elle aussi foulé la pelouse. Non pas pour enchaîner les tours de terrains mais bien pour prendre part à l’entraînement collectif.

Absente depuis fin avril

Ayant repris la course à Décines depuis la dernière semaine d’août, la milieu allemande continue son chemin vers un retour à la compétition. Victime d’une rupture des ligaments croisés en avril dernier avec l’Allemagne, Marozsan ne devrait plus tarder à retrouver les terrains français et européens. A la fin de l’été, Sonia Bompastor avait planché sur fin octobre, début novembre. Après six mois en marge du groupe, l’impatience et la motivation doivent rythmer le quotidien de l’Allemande. Néanmoins, avec les blessures qui ont touché l’OL, il y a fort à parier que le staff lyonnais prendra son temps pour ne pas brusquer les choses.