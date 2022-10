Sylvinho (ex-OL) souhaite retenter une expérience en Europe

Trois ans après son départ de l’OL, Sylvinho est à la recherche d’un nouveau projet. L’entraîneur brésilien souhaite retenter sa chance en Europe.

Depuis dimanche, il n’est plus le dernier entraîneur à avoir été limogé de l’OL en cours de saison. Trois ans après Sylvinho, Peter Bosz lui a emboîté le pas dans cette fameuse crise d’octobre qui fait si mal entre Rhône et Saône. Au contraire du Néerlandais, l’entraîneur brésilien n’avait tenu que 11 matchs et avait été écarté avant même d’avoir eu le temps de déballer tous ses cartons. Trois ans après son départ précipité de l’OL, Sylvinho n’a pas vraiment remonté la pente. Il a bien repris du service aux Corinthians en mai 2021 mais l’aventure a elle aussi été écourtée au bout de six mois. Sans club depuis février dernier, l’ancien international auriverde souhaite rebondir, et en Europe de préférence.

"Grâce aussi à l'aide de mes agents, je suis en train de regarder autour de moi. J'ai eu la chance de découvrir le football en Angleterre, en Espagne et en Italie. Et comme un bon Brésilien, j'ai pris un peu de tout le monde, a déclaré Sylvinho à Sky Sport Italia. La recherche de la possession du ballon, de la tactique et de l'intensité. Mais j'aime avant tout le football de divertissement. L'Europe est un endroit magnifique pour travailler. Mais je cherche un projet où je peux m’épanouir."

La bouteille à la mer est lancée, reste désormais à voir si un club tentera le pari Sylvinho. Ses expériences passées ne plaident malheureusement pas en sa faveur.