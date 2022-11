De retour en odeur de sainteté, Houssem Aouar revit sous Laurent Blanc. L'arrivée du coach français a changé bien des choses à l'OL avec un discours clair et précis.

Un regain de confiance

"Un petit peu quand même. Plus de confiance, de calme et de sérénité autour de nous après ces deux victoires. On sortait d’une période très compliquée. On n’est pas au top de notre forme et on ne joue pas encore comme le coach le voudrait mais ce n’est que le début. Comme le dit le coach, le plus important est de prendre des points avant la trêve et il reste encore deux matchs. On aura la trêve pour bien travailler."

Son poste au milieu

"C’est un poste qui me plait et qui me convient. J’ai évolué à pas mal de poste depuis que j’ai commencé. Je n’ai pas forcément un poste qui me convient plus. J’ai quelques repères en tant que milieu relayeur mais que ce soit à gauche ou dans l’axe, je m’adapte."

La différence entre relayeur et à gauche

"Ca ne change pas grand chose entre les deux postes. Quand les coachs me font jouer en milieu gauche, ils ne me demandent pas de coller la ligne. Il faut le faire pour étirer le bloc mais je recentre souvent et d’apporter dans l’entrejeu. Avoir des relations avec les milieux. Ce n’est pas un rôle totalement différent."

Le changement tactique contre Lille

"On a fait une meilleure deuxième mi-temps. On a su régler le petit problème qu’ils nous ont posé au milieu. Ils étaient souvent en surnombre. En deuxième mi-temps, ça nous a permis d’avoir plus de joueurs pour aider les milieux. Dans le placement, dans l’intensité, dans l’envie de ramener les trois points et d’attaquer, ça a été bien mieux."

Seulement le deuxième clean-sheet de la saison

"Si ça n’a pas été le cas depuis le début de la saison, c’est un point qu’il faut travailler. Ne pas prendre de buts contre Lille, une très bonne équipe offensive, ça donne de la confiance pour notre défense, notre gardien. Pour gagner des matchs, c’est plus facile pour gagner des matchs."

L’OM vraiment un tournant ?

"Je ne sais pas si c’est un tournant. On n’est pas encore à notre place. Un tournant, je ne pense pas parce qu’il reste pas mal de journées. On est là pour prendre le maximum de points avant la trêve et le top serait de remporter les deux matchs. On sent le groupe plus épanoui. C’est assez clair sur ce que veut le coach de nous. On a beaucoup plus de chance de remporter les trois points."

La philosophie de Blanc

"C’est un coach qui aime énormément le jeu. Il est très clair dans ce qu’il veut. Il veut beaucoup de mouvement, il insiste beaucoup sur ça et est très exigeant. Tout le vestiaire est très satisfait. C’est la meilleure chose qui pouvait nous arriver à ce moment-là de la saison. Il a amené plus de clarté. On sait sur quoi il base son jeu et il a ramené beaucoup de confiance au niveau du groupe. De par sa prestance, sa façon de s’exprimer et ce qu’il a fait dans le foot. Il y a quelques semaines, le match de Lille, on ne l’aurait peut-être pas gagné."

Des Marseillais revanchards

"Ca serait logique. Il y a de grands joueurs qui sont compétiteurs. Ils vont vouloir "se rattraper » devant leurs supporters mais on doit se concentrer sur ce qu’on doit faire. Le coach nous parle beaucoup sur ça."

Une facilité à briller dans ces chocs

"Je n'ai pas forcément d’explication mais ce sont des matchs que j’aime jouer. Des matchs regardés, de l’attente chez les supporters, de la pression. Je vais y aller avec la même envie et apporter au maximum à l’équipe sans se regarder soit même."

200 supporters au Vélodrome

"Ce n’est pas beaucoup. On espère qu’on avancera un peu plus sur ce point dans le futur. Mais on est déjà content pour ceux qui auront la chance de se déplacer. On espère leur ramener la victoire."