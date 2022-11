OL - Bleues : "Les blessures ne sont qu’un mauvais moment à passer", pour Diacre

Malgré la cascade de blessures à l’OL, Wendie Renard, Melvine Malard et Delphine Cascarino ont été sélectionnées avec les Bleues. Interrogée sur les blessures, Corinne Diacre a estimé qu’il fallait "accepter et prévenir" ces coups du sort.

Il y a eu Griedge Mbock en septembre puis Delphine Cascarino lors du dernier rassemblement. A l’OL, les trêves internationales ressemblent à un véritable supplice pour Sonia Bompastor qui ne cesse de prier pour que ses joueuses reviennent en état des sélections. Pour la coupure de novembre, elles seront sept Fenottes à prendre la direction de leurs sélections respectives à partir de lundi. Revenue d’une lésion aux adducteurs il y a une semaine, Cascarino a malgré tout été retenue par Corinne Diacre, au grand dam de certains dans l’environnement lyonnais. Interrogée sur la vague de blessure qui touche l’OL mais aussi le PSG, la sélectionneuse française a avoué que le calendrier était assez intense et que des changements dans la préparation pourraient bien avoir lieu. Elle dédouane malgré tout de toutes responsabilités la Fédération.

"Les matches de Ligue des Champions de nos deux représentants ont confirmé l’état de forme physique actuel. Je pense que ce n’est qu’un mauvais moment à passer, cela ne remet pas en cause le travail de la fédération et de nos clubs, a déclaré Diacre en conférence de presse au moment de la liste. Il faut l’accepter, faire le dos rond, prévenir les blessures au maximum même si elles font partie du sport, mais là nous connaissons de lourdes blessures et de grandes absences. Il faut peut-être s’adapter dans nos temps de récupération et de prévention."

A l’OL, les retours de Marozsan, Carpenter et Majri à l’entraînement collectif ont ramené un peu de sourire mais l’abattement est toujours là contre ces coups du sort qui n’en finissent pas.